Tak dzisiaj wygląda córka gwiazdy polskiego sportu i słynnej aktorki. Poznajesz?

Mariusz Czerkawski to bez wątpienia najlepszy polski hokeista w historii. 52-latek zrobił wielką karierę w NHL, gdzie rozegrał ponad 700 meczów. W przeszłości Czerkawski występował m.in. w takich klubach jak: New York Islanders, Montreal Canadiens, Hamilton Bulldogs czy Boston Bruins. Przez wiele lat był także filarem reprezentacji Polski. W 1996 roku wziął ślub ze starszą o dwa lata aktorką.

Mowa o Izabeli Scorupco. Kobieta jest znana przede wszystkim z ról w filmie o przygodach Jamesa Bonda pt. "GoldenEye" oraz "Ogniem i mieczem". Mimo świetnie zapowiadającej się kariery filmowej Scorupco odeszła od aktorstwa i skupiła się na rodzinie. Owocem miłości byłej aktorki i byłego hokeisty jest córka, Julia.

Tak dzisiaj wygląda Julia Scorupco

Dzisiaj Julia jest już dorosła, a we wrześniu będzie obchodzić swoje 27. urodziny. Kilka lat temu zakończyła naukę na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Mimo bycia córką tak znanych rodziców kobieta nie próbuje na siłę zaistnieć w show biznesie. Wydaje się, że to nie jest jej bajka. Scorupco rzadko publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Ostatnią fotografię na Instagramie opublikowała ponad 30 tygodni temu. Wówczas wrzuciła do sieci fotkę z przyjaciółki. "Starzenie się oznacza więcej głupich gier i imprez przy basenie" - napisała w opisie.

W innym wpisie gołym okiem widać u niej część genów matki, a część ojca. "Podobna do ojca", "Boże jakie dwa piękne Anioły", "Jak siostry. Obie przepiękne", "Przepiękna" - czytamy w komentarzach.

W 1998 roku rodzice Julii rozwiedli się, a ona sama postanowiła, że zostanie przy nazwisku matki. Kobieta milczy na temat swojego życia prywatnego.