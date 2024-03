Białorusini zdziwieni zachowaniem Łukaszenki. Nie mogą zrozumieć

Od kilku dni do Aryny Sabalenki i najbliższych Konstantina Kołcowa spływają wyrazy współczucia i kondolencje po śmierci 42-letniego hokeisty. Białoruskie media dziwią są, że do tej pory głosu w sprawie nie zabrał prezydent kraju - Alaksandr Łukaszenka. To o tyle zaskakujące, że Kołcow wspierał dyktatora nie tylko w polityce, ale też w sporcie, przyjaźniąc się również z jego najmłodszym synem.

3 Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl