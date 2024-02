Lata zaniedbań zepchnęły ten sport na margines. Zygmunt apeluje do Rady Ministrów

Polscy hokeiści w zeszłym roku osiągnęli wielki sukces i po 22 latach wrócili do światowej elity. To ogromny sukces dla dyscypliny, która w ostatnich latach mocno straciła na znaczeniu. W rozmowie z Polsatem Sport do tej kwestii odniosła się sędzia Katarzyna Zygmunt, która widzi pole do działania dla polityków. - Nasi rządzący i elity, które się tworzą, powinny przypomnieć sobie o hokeju - przekonuje.

3 Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl / Sławomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl