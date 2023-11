Potężny cios dla Rosji. I to w ich ukochanym sporcie

Hokej na lodzie to jeden z najpopularniejszych sportów w Rosji. Kraj ten może pochwalić się wieloma sukcesami w tej dyscyplinie, zdobył aż 25 tytułów mistrza świata czy osiem złotych medali olimpijskich (wliczając sukcesy jako ZSRR). Jednak i w nim wiele zmieniło się po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

Wielka szansa przeszła Rosjanom koło nosa. Nie zagrają w prestiżowych rozgrywkach

Rosjanie zostali wykluczeni z międzynarodowych rozgrywek, w tym mistrzostw świata elity. Nie wystąpili w nich w zeszłym oraz bieżącym roku, raczej zabraknie ich też w 2024 r. A bardzo możliwe, że opuszczą także inną imprezę.

Kanadyjski dziennikarz Elliott Friedman przekazał, że Rosja nie zostanie dopuszczona do zaplanowanego na 2025 r. Pucharu Świata. To bardzo elitarne rozgrywki, organizowane przez NHL. W najbliższej edycji ma wziąć udział od czterech do sześciu zespołów.

- Myślę, że wystąpią Kanada, USA, Szwecja i Finlandia. Podejrzewam, że Kanada i Stany Zjednoczone zagrają w Ameryce Północnej, Szwecja i Finlandia wystąpią za granicą, a potem wszyscy przeniosą się na wschód USA na decydujące mecze - powiedział Friedman w podkaście 32 Thoughts.

Rosjanie mogą tym bardziej żałować, że Puchar Świata jest rozgrywany bardzo rzadko. Do tej pory odbyły się trzy edycje, w 1996, 2004 i 2016 r. Rosyjscy hokeiści dwukrotnie dotarli do półfinału, raz odpadli w ćwierćfinale.

Początkowo Puchar Świata miał się odbyć w 2024 r., lecz przeniesiono go na kolejny rok. Podejrzewano, że jest to gra na zwłokę, aby nikt nie robił szumu wokół udziału zawodników z Rosji. Tamtejsze media sarkastycznie podchodziły do sprawy. "Ważny szczegół: każdy chce mieć rosyjskie gwiazdy na turnieju. To nie jest piłka nożna, gdzie jak zabraknie naszych piłkarzy, to nikt na świecie tego nie zauważy. Na lodzie sytuacja jest jednak zupełnie inna" - pisał portal Sovetskij Sport. Może się okazać, że ich oceny były pochopne i ostatecznie rosyjskich hokeistów zabraknie w rozgrywkach.