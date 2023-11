To nie żart. 41-letni Petr Cech zagra w topowej lidze

Petr Cech w trakcie swojej bogatej kariery piłkarskiej wygrał praktycznie wszystko, co możliwe w klubowej piłce. Medale za cztery mistrzostwa Anglii, tyle samo Pucharów Anglii, Ligę Mistrzów, czy Ligę Europy znalazły się w gablocie legendarnego bramkarza Chelsea. Także z reprezentacją Czech osiągnął sukces, grając w półfinale Euro 2004. W 2019 roku postanowił zakończyć karierę po czterech latach spędzonych w Arsenalu.

Petr Cech zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej brytyjskiego hokeja

Szybko jednak Cech znalazł sobie nową pasję, jaką został hokej na lodzie. Jesienią 2019 roku chęć poszukiwania nowych wyzwań sprawiła, że Czech zdecydował się na pomoc hokejowej drużynie Guildford Phoenix, która swoje mecze w drugiej lidze rozgrywała blisko miejsca, gdzie legenda londyńskiego klubu mieszka. Po przygodzie z Guildford Phoenix występował jeszcze w klubie Chelmsford Chieftains, a ostatnio związany był z Oxford City Stars, która swoje mecze rozgrywa w National Ice Hockey League, czyli drugim poziomie rozgrywkowym brytyjskiego hokeja.

Po grze dla zespołu z Oxfordu 41-latek trafił do nowego klubu i zagra w Elite League, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej na Wyspach Brytyjskich! Petr Cech został wypożyczony do końca sezonu z Oxford City Stars do Belfast Giants.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie zarówno ze strony Oxford City Stars jak i samego Petra Cecha. To niezwykle utytułowany sportowiec, który wie, czego potrzeba do gry najwyższym poziomie. Dzięki temu jego pomoc w trakcie wypożyczenia będzie nieoceniona - powiedział trener Belfast Giants Adam Keefe.

Petr Cech miał już okazję raz wystąpić w koszulce Belfast Giants. Było to w kwietniu bieżącego roku w meczu charytatywnym, w trakcie którego zbierano pieniądze na rzecz Ukrainy. Uzbierano wtedy 65 tysięcy funtów.