Nie żyje Adam Johnson. Horror w trakcie meczu. Kibice natychmiast musieli wyjść

Adam Johnson przyszedł na świat w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. W młodości występował w hokejowej lidze USHL w zespołach Indiana Ice i Sioux City. Występował także w lidze uniwersyteckiej. W 2017 roku podpisał dwuletni kontrakt z występującym w NHL zespołem Pittsburgh Penguins. Ostatnio reprezentował barwy klubu z Nottingham.

Hokej. Koszmarny wypadek na meczu. Nie żyje była gwiazda NHL

W sobotę 28 października doszło do koszmarnego zdarzenia podczas meczu hokejowego w Sheffield między tamtejszymi Steelers a Nottingham Panthers. Adam Johnson zmarł wskutek rozcięcia gardła łyżwą. Na filmach, które pojawiły się w sieci, widać, że zawodnik początkowo podniósł się i próbował nawet o własnych siłach opuścić lodowisko. Szybko okazało się jednak, że sytuacja jest dramatyczna. Spotkanie zostało przerwane, a kibiców poproszono o opuszczenie hali.

Wokół zawodnika było sporo krwi, a inni zawodnicy utworzyli wokół niego pierścień, aby nie dopuścić kamer. Toczyła się walka o życie zawodnika. - Mój 17-letni syn wrócił do domu w cały roztrzęsiony. Powiedział, że nie może cofnąć tego, co zobaczył dziś wieczorem. Jest biały jak prześcieradło. Moje myśli i modlitwy są z członkami zaangażowanych zespołów - powiedziała jedna kobieta w rozmowie z "Daily Mail". Z kolei inni świadkowie zdarzenia dodali, że hokeista próbował wrócić jeszcze do gry po starciu z przeciwnikiem, jednak ponownie upadł. Z lodowiska już nie wstał. Niestety, służbom medycznym nie udało się go uratować.

Informacje o śmierci Johnsona oficjalnie potwierdzono w niedzielę rano. "Klub Nottingham Panthers jest naprawdę zdruzgotany, ogłaszając, że Adam Johnson zmarł tragicznie podczas wypadku w sobotnim meczu w Sheffield" - przekazano na oficjalnym profilu. "Wszyscy w klubie, w tym zawodnicy, sztab, zarząd i właściciele, są załamani wiadomością o odejściu Adama" - dodano.

Przekazano także kondolencje dla najbliższych. "Pantery chciałyby przesłać nasze myśli i kondolencje rodzinie Adama, jego partnerce i wszystkim jego przyjaciołom w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy.

Śmierć hokeisty skomentował już także jego były klub, w którym grał w NHL, czyli Pittsburgh Penguins. "Jego życie skończyło się zdecydowanie za szybko. Przekazujemy najszczersze kondolencje" - napisano na Instagramie.