Mógł podbić NHL, ale trafił do rosyjskiego wojska. I to w trakcie wojny. Teraz opowiada

Iwan Fiedotow jeszcze niedawno był bohaterem Rosji, ale rok temu przekonał się, do czego zdolna jest tamtejsza władza, gdy popadnie się u niej w niełaskę. 27-letni hokeista rozegrał sezon życia. Rewelacyjnie spisywał się podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie, gdzie Rosjanie (startujący pod neutralną flagą) zdobyli srebrny medal, został też najlepszym bramkarzem rosyjskiej ligi KHL, a jego CSKA Moskwa sięgnęło po mistrzostwo kraju. W nagrodę Fiedotow podpisał kontrakt z występującym w NHL zespołem Filadelfia Flyers. Do USA jednak nie wyleciał...

REKLAMA

Zobacz wideo Rekord Natalii Kaczmarek! Osiągnęła drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki. "To niesamowite uczucie"

Rosyjski hokeista stracił rok przez przymusową służbę w armii. "Miałem nadzieję, że prędzej czy później to się skończy"

Gdy hokeista już wybierał się do nowego klubu, nagle został siłą wcielony do rosyjskiej armii, a konkretnie marynarki wojennej. Po roku zdemobilizowano go i teraz ma wrócić do gry, ale już dla CSKA, choć formalnie obowiązuje go umowa z Filadelfią. Nic dziwnego, że rosyjscy dziennikarze zaczęli się zastanawiać, czy do całej sytuacji ręki przypadkiem nie przyłożył klub. - Nie ma znaczenia, kto przyłożył rękę. Spędziłem rok na służbie, zmarnowałem czas, który mogłem poświęcić hokejowi. Idziemy dalej. Uważam, że nie ma sensu komentować takich spekulacji i wyciągać pochopnych wniosków - mówił Fiedotow na specjalnej konferencji prasowej, cytowany przez portal sports.ru.

Polka sprawiła sensację. Pokonała czterokrotną wielkoszlemową mistrzynię deblową

A jak wyglądała jego codzienność w wojsku? - Co może przeżyć osoba, która grała w hokeja, a potem spaceruje po placu apelowym i w marszach? Nic. Odliczałem dzień po dniu. Wykreślałem dni w kalendarzu. Bez emocji. Czekałem i miałem nadzieję, że prędzej czy później to się skończy. Albo się w końcu wydostaniesz, albo utoniesz - przyznał z goryczą.

Skandal na MŚ. Dwaj komentatorzy zawieszeni. Nie wiedzieli, że są na antenie

Fiedotow ugiął się przed władzą. Nie poleci do NHL. "Dług wobec ojczyzny"

Mimo wszystko hokeista znalazł odrobinę czasu na trening, choć warunki nie były ku temu najlepsze. Miał dostęp do starych hantli i lodowiska. Zarówno on, jak i jego trenerzy liczą, że szybko wróci na odpowiedni poziom. - Poziom hokeja w wojsku nie jest zbyt dobry. Starałem się utrzymać formę. Teraz zapadła decyzja o jak najszybszym powrocie do miejsca, w którym byłem. Prawa do mnie posiada CSKA, to najbardziej utytułowany klub z dużymi ambicjami - stwierdził, choć innego zdania w tej kwestii są władze NHL.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Nie mogło oczywiście zabraknąć pytania, czy służby wojskowej nie dało się uniknąć. - Wszyscy obywatele podlegający służbie wojskowej w kraju muszą spłacić swój dług wobec ojczyzny. Można się długo spierać, ale prawo jest prawem. Należy tego przestrzegać. Każdy, w ten czy inny sposób, spłaca ojczyźnie dług - podsumował pogodzony z losem Fiedotow.