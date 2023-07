Szokująca decyzja kanadyjskiego hokeisty. Zhańbił się na zawsze

Brendan Leipsic to kanadyjski hokeista. Obecnie związany jest kontraktem z SKA Sankt Petersburg i występuje w tamtejszej Kontinental Hockey League. W swoim CV może pochwalić się grą w wielu renomowanych klubach hokejowych. Co ciekawe, kiedy grał w barwach Washington Capitals, dopuścił się ohydnego zachowania, które zakończyło się rozwiązaniem jego umowy z zespołem z Washingtonu. Co było powodem takiej decyzji Amerykanów? Leipsic na jednym z prywatnych czatów grupowych miał obrażać kobiety i wysyłać do nich wiadomości o charakterze seksualnym. Sytuacja miała miejsce w maju 2020 roku.

Kanadyjski hokeista zbyt długo nie przejmował się utratą pracy i nadszarpniętą reputacją. Nowego pracodawcę znalazł w Rosji, gdzie podpisał roczny kontrakt z HC CSKA Moskwa. W sezonie 2020/2021 zdobył 11 bramek i dołożył 24 punkty w 42 meczach sezonu regularnego oraz 8 punktów w 16 meczach w fazie play-off.

Brendan Leipsic jest zdeterminowany, by uzyskać rosyjskie obywatelstwo

W czerwcu związał się umową z SKA Saint Petersburg do 30 kwietnia 2025 roku. W ostatnim czasie sporo o jego osobie rozpisywały się rosyjskie media. Szum medialny nie został wywołany przez podpisanie przez niego umowy z SKA Saint Petersburgiem, ale przez chęć uzyskania rosyjskiego obywatelstwa.

Brendan Leipsic głośno mówi o chęci uzyskania rosyjskiego obywatelstwa. Według "Newsunrolled" kanadyjski zawodnik wysłał odpowiedni list do prezydenta Rosji z prośbą o nadanie mu obywatelstwa rosyjskiego.

Dyrektor generalny drużyny SKA Saint Petersburg odniósł się do decyzji hokeisty. - Teraz skupiamy się na mistrzostwie, a jeśli tak silny hokeista, taki jak Brendan, otrzyma rosyjskie obywatelstwo, to tylko zaspokoi jego pragnienie gry w KHL. Brendan mieszka w Rosji od trzech lat, niedawno przeniósł się do SKA Saint Petersburgu. W Ameryce Północnej był źle traktowany. Spotkał się z uprzedzeniem i niesprawiedliwością, a przez ostatnie lata odczuwał niezwykłe wsparcie w Rosji – napisał Rothenberg.

Brendan Leipsic nie jest jedynym zagranicznym zawodnikiem, który w ostatnim czasie decyduje się na taki krok. W lutym piłkarze Zenitu Malcolm i Claudinho otrzymali rosyjskie paszporty.