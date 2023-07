Wielki polski talent zrobił duży krok w kierunku NHL. Tego nie było od 20 lat

Reprezentant Polski został wybrany przez Prince Albert Raiders klub WHL. Wybrano go jako 15. zawodnika w tak zwanym "import dracie", a więc selekcji dokonywanej przez amerykańskie zespoły spośród najbardziej utalentowanych zawodników z Europy. WHL zaliczana jest do trzech najsilniejszych lig juniorskich świata zrzeszonych w CHL.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rugby na wózkach to nie jest miękki sport. To jest murdeball"

Maciaś ma za sobą rewelacyjny sezon, zadebiutował w reprezentacji Polski, w Mistrzostwach Świata Dywizji IB U20 w Bytomiu był topowym graczem, zaliczył również debiut w czeskiej ekstralidze w barwach drużyny z Vitkovic. Maciaś błyszczał również w czeskiej ekstralidze juniorów, gdzie w drużynie HC Vitkovice strzelił aż 29 goli i zaliczył 25 asyst.

Rosja grzmi po aresztowaniu szpiega. "Dziwne oskarżenia"

Maciaś może zostać trzecim Polakiem w NHL po Mariuszu Czerkawskim i Krzysztofie Oliwie

Prince Albert Raiders sięgnęli po mistrzostwo rozgrywek w 2019 roku, ale w ostatnim czasie szło im gorzej. Maciaś może być ich mocnym punktem, ponieważ już pożegnał się z Vitkovicami i jest zdecydowany na przenosiny do Kanady. Po raz ostatni Polak został wybrany w drafcie do CHL równo 20 lat temu, w 2003 roku z numerem 17. wyselekcjonowano wówczas Marcina Kolusza.

Rosyjski hokeista zatrzymany za szpiegostwo w Polsce. Kolega z drużyny zabrał głos

Przez kilka lat w Ontario Hockey League, rozgrywkach równoległych do Western Hockey League, występował Alan Łyszczarczyk (2015-19). Ani jemu, ani Koluszowi nie udało się przebić do NHL, mimo bardzo wysokiego procentu graczy, którzy z lig zrzeszonych w Canadian Hockey League trafiają przez draft do najlepszej ligi świata.

Rosyjski szpieg-hokeista zatrzymany w Polsce. Najbliższe otoczenie Putina reaguje

– Bardzo się cieszę z tego, że dostanę taką szansę. Granie przeciwko najlepszym juniorom z całego świata da mi bardzo dużo, nie mogę się już tego doczekać. Jestem bardzo zadowolony, że padło akurat na tę drużynę, w której kiedyś występowali tacy zawodnicy jak Leon Draisaitl, czy Mike Modano. To jest dopiero krok w dobrym kierunku, czeka mnie jeszcze bardzo dużo pracy – powiedział Krzysztof Maciaś dla hokej.net.