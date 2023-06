Putin go uwielbia. To gracz amerykańskiej ligi. Właśnie dostał order

- Proszę, nigdy więcej wojny. Nie ma znaczenia, kto walczy – Rosja, Ukraina, inne kraje – myślę, że żyjemy we wspaniałym świecie i musimy żyć w pokoju - mówił w lutym zeszłego Aleksander Owieczkin, krótko po rozpoczęciu inwazji wojsk rosyjskich. Ale nie potępił polityki Władimira Putina, o którym się wypowiadał, że jest jego prezydentem.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

Owieczkin z odznaczeniem od Putina

Owieczkin nie ukrywał, że jest wyborcą Władimira Putina. Obaj są w dobrych relacjach i traktują siebie z szacunkiem. Ba, hokeista jest nawet jednym z ulubionych sportowców prezydenta Rosji. Jak podaje portal sports.ru, dekretem postanowił uhonorować hokeistę za zasługi dla rosyjskiego sportu i wręczył mu Odznaczenie Prezydenta Rosji.

"Trzykrotny mistrz świata, zdobywca Pucharu Stanleya, dwukrotny mistrz kraju Aleksander Owieczkin został wyróżniony przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej" - oświadczyło hokejowe Dynamo Moskwa, którego Owieczkin jest wychowankiem.

Ojciec chciał, żeby był piłkarzem. Uparł się na kosza i został legendą. 20 lat na szczycie

Owieczkin wciąż ma na Instagramie zdjęcie profilowe z Putinem. Swego czasu zapowiadał, że je usunie, ale ostatecznie tego nie zrobił, choć kibice oczekiwali tego od niego. Rosjanin wyznał, że obawiał się o swoją rodzinę.

- Gdybym to zrobił, byłby to sygnał, że występuję przeciwko Putinowi. Moja rodzina byłaby wtedy w niebezpieczeństwie - powiedział hokeista, cytowany przez "New York Times".

Zamieszanie z biletami przed meczem Polska - Niemcy. "To dyskryminacja?" PZPN odpowiada

Aleksander Owieczkin od 2005 r. jest zawodnikiem Washington Capitals. W tym sezonie wystąpił w 73 meczach, strzelając 42 gole i notując 33 asysty.