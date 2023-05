Kuriozalny samobój na mistrzostwach świata. "Raz na milion" [WIDEO]

W piątek rozpoczęła się 87. edycja mistrzostw świata elity, czyli największego hokejowego wydarzenia w tej dyscyplinie sportu. Pierwszego dnia odbyły się cztery spotkania. Najbardziej interesujące było starcie Słowacji z Czechami, które zakończyło się wynikiem 3:2 dla Czechów. Jedno z trafień padło w niecodzienny sposób, ponieważ bramkarz umieścił krążek we własnej bramce.

Kuriozalny błąd bramkarza Czechów. Chciał wrzucić sobie piłkę do łapawicy, a strzelił samobója

Kilka sekund przed 11 minutą gry Mislav Rosandić oddał niebezpieczny strzał z daleka. Bramkarz Czechów Simon Hrubec zdołał odbić krążek, który jednak znalazł się przed nim. 31-latek, chcąc wpuścić go do łapawicy, podbił go kijem, ale zrobił to na tyle nieszczęśliwie, że zamiast trafić do łapawicy, przeleciał on pomiędzy jego parkanami i wpadł do bramki. Trafienie ostatecznie zostało przypisane Rosandiciowi w 10. minucie i 57. sekundzie pierwszej tercji.

- To był taki incydent, który zdarza się raz na milion sytuacji. Nie ma sensu się w to zagłębiać. Krążek złapał zupełnie inną prędkość po uderzeniu niż się spodziewałem - zakomunikował Hrubec, cytowany przez isport.blesk.cz.

Po dwóch spotkaniach fazy grupowej komplet punktów zgromadziły reprezentacje Szwecji, Szwajcarii, Kanady, Czech oraz USA. Amerykanie pokonali w pierwszym meczu obrońców tytułu z ubiegłego roku Finlandię 4:1. Rozgrywki w grupach potrwają do wtorku 23 maja, a następnie zostanie rozegrana faza pucharowa. Finał turnieju odbędzie się w niedzielę 28 maja.

Za rok w najważniejszym hokejowym wydarzeniu wystąpi reprezentacja Polski, która powróci do elity po 21 latach gry w niższych dywizjach.

Sytuacja z kuriozalnym błędem w poniższym wideo od 1:30: