Ryan Reynolds chce kupić kolejny klub. Wystawiony na sprzedaż za miliard dolarów

Ryan Reynolds znany m.in. z takich produkcji jak "Deadpool", czy "Green Lantern". W 2021 roku wraz z innym aktorem, Robem McElhenneyem postanowili kupić trzeci najstarszy klub na świecie, Wrexham AFC. Drużyna od lat grała na amatorskich poziomach bez szans na przebicie się wyżej. Przejęcie klubu przez aktorów przyciągnęło wielu potężnych sponsorów, takich jak TikTok, którego logo znajduje się teraz na koszulkach piłkarzy. Do zespołu dołączył znany bramkarz, Ben Foster, który na koncie ma dwa mistrzostwa Anglii z Manchesterem United.

REKLAMA

Zobacz wideo "Polski Thomas Mueller". Lewandowski wreszcie będzie miał partnera

Ryan Reynolds rozochocony sukcesem Wrexham. Powalczy o przejęcie kolejnego klubu

Ostatnio dzięki pomocy aktorów udało się zrobić duży krok w stronę odbudowania zasłużonego klubu. Wrexham AFC awansował z National League of England do czwartego poziomu rozgrywkowego, League Two, zaliczając pierwszą od 15 lat promocję na poziom centralny brytyjskich rozgrywek. Teraz Reynolds ma ochotę na nowe wyzwanie. Po śmierci w 2022 roku właściciela Ottawa Senators Eugene'a Melnyka klub wystawiony został na sprzedaż. Aktor podobno znalazł się w gronie zainteresowanych jego przejęciem.

Jest kara dla Polski za mecz el. Euro. UEFA oficjalnie potwierdza

Ottawa Senators na sprzedaż. Ryan Reynolds i inne gwiazdy zainteresowane kupnem

Zespół ze stolicy Kanady założony został w 1992 roku przez dewelopera Bruce'a Firestone'a. Nie można jednak mylić go ze słynnym, oryginalnym zespołem Ottawa Senators, który w NHL występował w latach 1917-1934 i wygrał Puchar Stanleya aż 11 razy. Dzisiejsi "Senatorowie" też jednak mają czym się pochwalić, gdyż w trakcie 30 lat gry na najwyższym poziomie, aż 16 razy występowali w play-offach. Raz udało im się dostać do finału Pucharu Stanleya, lecz ulegli w nim Anaheim Ducks. W 2003 roku zdobyli Puchar Prezydenta.

Nie bez znaczenia w całej historii jest pochodzenie Ryana Reynoldsa. Choć urodził się w Vancouver w Brytyjskiej Kolumbii, przez wiele lat w młodości mieszkał właśnie w Ottawie w dzielnicy Vanier. Nic więc dziwnego, że po romantycznej historii i sukcesie z Wrexham, chciałby teraz spróbować swoich sił w ojczyźnie i dołożyć cegiełkę do rozwoju miasta, w którym przez długi czas miał swój dom.

Szacuje się, że chętny na zakupienie kanadyjskiej drużyny będzie musiał zapłacić nawet miliard dolarów. Reynolds nie jest jednak jedyną znaną postacią ze świata popkultury, chętną na przejęcie Senators. W tym wyścigu biorą udział też dwaj sławni muzycy: raper Snoop Dogg oraz wokalista The Weeknd.

Brigitte Bardot chce zablokować igrzyska olimpijskie. I wcale nie chodzi o Rosję

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Oczywiście Reynolds nie ma zamiaru wykładać miliarda dolarów samemu. W przejęciu klubu ma pomóc mu spółka Remington Group, znana na rynku deweloperskim. Jeśli 46-latkowi udałoby się kupić Ottawa Senators, moglibyśmy się pewnie spodziewać kolejnego serialu dokumentalnego o całym procesie przejmowania klubu, jak miało to miejsce przy okazji przejęcia Wrexham AFC. Wtedy na platformie Disney+ wyszła seria zatytułowana "Welcome to Wrexham", opowiadająca o życiu klubu oraz o całym procesie jego zakupu przez dwójkę aktorów.