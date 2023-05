Szalona radość w szatni Polaków. Polał się szampan, z polskiej flagi aż ciekło [WIDEO]

Polska podchodziła do mistrzostw z dużymi nadziejami, ale nie była głównym faworytem do awansu. Szanse podopiecznych selekcjonera Roberta Kalabera szacowano podobnie, jak prawdopodobieństwo wejścia do Elity reprezentacji Włoch czy Wielkiej Brytanii. Nie wykluczano niespodzianki z udziałem Korei Południowej.

Turniej polska kadra narodowa rozpoczęła od wysokiego zwycięstwa nad Litwą, ale już kolejnego dnia przyszła pierwsza poważna wątpliwość. Porażka po bardzo dobrym meczu z gospodarzami czempionatu w Nottingham, choć broniła się stylowo, to mogła na końcu odbić się Polakom czkawką. Do miana najważniejszego spotkania urosła potyczka z Włochami.

Udało się zwyciężyć z Italią, ale szampany mogły zostać otwarte dopiero po kolejnych triumfach nad Koreą i Rumunią. W tym ostatnim meczu wszystko zaczęło się od "trzęsienia ziemi" i utraty gola. Przez moment pachniało sensacją i jednym z najmniej przyjemnych zwrotów akcji w historii polskiego sportu.

Na szczęście Polacy po przegranej 0:1 pierwszej tercji odpowiedzieli lepszą grą i wygrali zawody. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i zejściu do szatni można było rozpocząć zabawę. Przygotowane na tę chwilę nieliczne niewielkie butelki szampanów wystrzeliły w górę, mocno oblewając... podwieszoną na suficie Biało-Czerwoną flagę.

Hokeiści spontanicznie zaczęli tańczyć i śpiewać, wszystko to jeszcze w założonych łyżwach. Wielkie emocje widać było na twarzy wszystkich - zarówno doświadczonych - jak i tych dla których są to z reprezentacją pierwsze wielkie chwile. W tle uśmiechnięty, lecz dbający też o czystość swojego garnituru, uchwycony został także prezes PZHL Mirosław Minkina.