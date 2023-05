Na ten sukces przestaliśmy już czekać. Kibice dostali prezent podwójny. MŚ elity blisko Polski

W 2002 roku Mariusz Czerkawski miał 30 lat i przenosił się z New York Islanders do Montreal Canadiens. Ledwie dwa lata wcześniej zagrał w Meczu Gwiazd NHL. W tym samym czasie w hokejowym raju mieliśmy też Krzysztofa Oliwę. Co kilka dni słyszeliśmy o golach i asystach pierwszego i bójkach drugiego. Wtedy nie pomyśleliśmy, że spadek reprezentacji Polski z elity mistrzostw świata na drugi poziom będzie zesłaniem na lata. A na salony wracamy dopiero teraz. Odbijając się od trzecioligowego dna.

Koniec bajek o żelaznym wilku

Po pokonaniu Litwy 7:0, porażce z Wielką Brytanią 4:5 po dogrywce i zwycięstwach nad Włochami 4:2 oraz Koreą Południową 7:0, Polacy mieli wszystko w swoich rękach i szansy nie wypuścili. Wygrywając w piątek z Rumunią 6:2 nasi hokeiści zapewnili sobie coś, na co tak naprawdę chyba mało kto liczył.

Nie chodzi o zapalonych kibiców hokeja, którzy kadry nigdy nie przestali oglądać. Chodzi o widza masowego - takiego, który już zapomniał czasy z polskimi akcentami w NHL, dla którego legendarne zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim w katowickim Spodku jest bajką o żelaznym wilku i który nawet już nie tęsknił za takimi sukcesami czy choćby za mierzeniem się Polaków z takimi rywalami.

Słowak lepszy niż Rosjanie

W MŚ Dywizji IA w Nottingham Polacy grali jako zespół, który jeszcze rok temu był w Dywizji IB, czyli w trzeciej lidze. Zespół prowadzony przez Słowaka Roberta Kalabera zrobił coś, czego nie potrafiła zrobić Polska prowadzona kilka lat temu przez Rosjan Zacharkowa i Bykowa, którzy przyjechali do nas pracować krótko po

tym, jak swoją kadrę doprowadzili do czterech medali MŚ, w tym dwóch złotych.

Za rok w Pradze i Ostrawie, czyli mieście tuż przy polskiej granicy, do którego naszych kibiców do hali przyciągała już Iga Świątek, zagramy może z Czechami, może ze Szwedami, Finami czy Kanadyjczykami. Możliwe, że odbijemy się od nich jak od ściany, ale z pewnością w maju przyszłego roku hokejem będziemy się emocjonowali tak, jak nie emocjonowaliśmy się od dawna. W 2002 roku przegraliśmy m.in. z Finlandią 0:8 i ze Słowacją 0:7, ale też potrafiliśmy pokonać Włochów (5:1) i Japończyków (5:2) i tak naprawdę spadliśmy z elity nie dlatego, że byliśmy jedną z dwóch najgorszych drużyn w gronie 16 najlepszych, tylko dlatego, że musieliśmy ustąpić miejsca Japonii - najlepszej ekipie z Azji.

Spadliśmy z dziewiątego piętra i walnęliśmy o ziemię, a teraz jesteśmy na dziesiątym piętrze!

Ewentualne wysokie porażki z potentantami za rok pewnie przyjmiemy ze zrozumieniem, jeśli powalczymi z drużynami, które wydają się być w naszym zasięgu. Tak naprawdę miło będzie mieć jakiekolwiek oczekiwania i po prostu cieszyć się obecnością wśród gigantów hokeja. Jeszcze ledwie sześć lat temu wydawało się, że będą musiały minąć bardzo długie lata, żeby to się stało.

Osiem powodów, przez które Polakom udało się wejść do hokejowego raju

- Wyglądaliśmy jak ktoś, kto się wspinał na dziesiąte piętro, był już na dziewiątym i nagle walnął o ziemię, nie spadł na ósme, nie zahaczył się o jakiś balkon, tylko totalnie się rozwalił - mówił nam Czerkawski po porażce Polski z Austrią 0:11 na zakończenie MŚ Dywizji 1A w Kijowie. To był nasz mecz o awans, jak teraz z Rumunią. I wtedy w takiej chwili przyszła najwyższa porażka kadra od 28 lat. A teraz wrócimy do elity po 22 latach nieobecności.