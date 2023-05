To nowy Czerkawski. Polski hokeista u progu wielkiej kariery "Chłopak zaraz odpłynie"

Oprócz wymiernych korzyści reprezentacja miała z niego jeszcze wiele innych korzyści. Jego ofiarna gra nie tylko z krążkiem, ale bez niego, nie pozostała niezauważona. Mimo głównie ofensywnych zadań mocno wspierał polską defensywę, był jednym z tych, którzy na lodowiskowej tafli dali z siebie wszystko.

REKLAMA

Zobacz wideo Po wygranej z ZSRR "Przegląd" ukazał się z poślizgiem

Doskonale ukazuje to wypowiedź Piotra Chłystka, reportera będącego na miejscu w Nottingham, który zdradził dla "Sport.pl", że po meczu z Koreą Południową martwił się o stan zdrowia Wałęgi. "Po spotkaniu stałem w strefie wywiadów. Podszedł do nas wyraźnie wycieńczony Kamil Wałęga. Zaczął odpowiadać na pytania - rozpoczęła się dosyć standardowo opowieść.

Skandal w NHL. Odurzona Ukrainka w pokoju rosyjskiej gwiazdy. "Jakiś facet zabrał jej paszport"

- Ale z każdym kolejną wypowiedzią Wałęga brał coraz głębszy oddech. W pewnym momencie popatrzyłem na niego i zobaczyłem, że chłopak zaraz odpłynie. Zaproponowałem, by czym prędzej poszedł do szatni i zaczął się regenerować, bo to mogło skończyć się nieprzyjemnie - zdradził Chłystek, komentator hokeja w Viaplay, który relacjonuje turniej w Nottingham.

Kamil Wałęga został w trakcie mistrzostw zawodnikiem czołowego europejskiego klubu

Talent polskiego atakującego eksplodował w ostatnim czasie, co nie pozostało bez echa. Jego zdolności doceniono już za polską granicą - ostatnie dwa sezony spędził w HK 32 Liptowski Mikułasz. Teraz czeka go jednak prawdziwy skok na głęboką wodę. W trakcie mistrzostw ogłoszono, że pozyskuje go mistrz Czech, ekipa Ocelarzi Trzyniec.

Trener Polaków grzmiał po porażce w dogrywce. "Czujemy się oszukani"

W czołowym europejskim klubie Wałęga będzie miał okazję jeszcze mocniej wyeksponować swoje atuty. Za rok zagra z Biało-Czerwonymi w silnie obsadzonym turnieju mistrzostw świata Elity. W tym roku był oprócz bramkarza Macieja Miarki (rezerwowy bramkarz - zagrał tylko jeden mecz) najmłodszym kadrowiczem.

Wielu ekspertów widzi w Wałędze i jego ścieżce rozwoju podobieństwa do drogi, jaką przeszedł Mariusz Czerkawski. Urodzony w 2000 roku Wałęga nie ma już szans, by trafić do NHL przez draft, ale jeśli utrzyma tempo rozwoju i podbije ligę czeską, a później da dobry występ na MŚ Elity, to nawet wrota najlepszej ligi świata mogą stać przed nim otworem.

Hokejowymi idolami Wałęgi byli właśnie Czerkawski i Pawieł Dacjuk. Wałęga najczęściej występuje z numerem "21", co także ma związek z jego uwielbieniem dla byłego polskiego hokeisty. W jego rodzinie tradycje sportowe są silne - jego wujkiem jest Ryszard Staniek był piłkarzem i grał w Legii Warszawa oraz reprezentacji Polski. Zdobył nawet bramkę na Olimpiadzie w latach 90.

- Na ten moment to duży niedosyt. Pokazaliśmy charakter, ale ciężko pogodzić się z tą przegraną. Szkoda tej końcówki. Jest taka adrenalina, że tutaj nie myśli się o zmęczeniu - powiedział krytycznie po jedynej na turnieju porażce Polaków, po dogrywce z Wielką Brytanią. Tą wypowiedzią Wałęga jeszcze raz udowodnił, jak wielkie ma ambicje.