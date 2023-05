MŚ w hokeju 2023. Polacy grają o awans do elity. Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz? [TRANSMISJA, STREAM]

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie walczy o awans do najwyższej dywizji mistrzostw świata. Już w środę o godzinie 13:30 może przybliżyć się do tego sukcesu. Tego dnia zmierzy się z Koreą Południową. Gdzie oglądać to spotkanie? Transmisja tv, stream online.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl