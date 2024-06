Gilewicz uderza w Polaków w austriackich mediach. "To jest polska mentalność"

Reprezentacja Polski w piątek zagra arcyważny mecz na mistrzostwach Europy rozgrywanych w Niemczech. Biało-Czerwoni zmierzą się z Austrią i nie mogą pozwolić sobie na drugą porażkę. Gdyby tak się stało, to ich sytuacja w kontekście wyjścia z grupy byłaby bardzo trudna.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski wsiadł na rower i się zaczęło...

Gilewicz krytykuje Polskę: Taka jest nasza mentalność

Przed mistrzostwami Europy długiego wywiadu dla "Kickera" udzielił Radosław Gilewicz, były reprezentant Polski, a potem asystent trenera Jerzego Brzęczka w kadrze Biało-Czerwonych.

- Chociaż obecnie nie gramy zbyt dobrze, zawsze mieliśmy dobre wyniki przeciwko Austrii. Ostatnia porażka z Austrią miała miejsce w Katowicach 3:4 w 1994 roku, kiedy to Peter Stöger strzelił trzy gole. Jeśli chodzi o grę, Austria jest znacznie dalej od Polski, ale ostatnie pojedynki pokazały, że nie zawsze oznacza to zwycięstwo - powiedział Gilewicz.

Czy Polacy będą outsiderem w tej grupie? - spytał go dziennikarz.

- Jesteśmy nieprzewidywalni i dlatego nie mogę dać dokładnej prognozy. Jedno jest pewne: Polska w kwalifikacjach wypadła bardzo słabo. Takie są fakty. W barażach z Walią było lepiej, a po rzutach karnych awansowaliśmy, mimo że nie rozegraliśmy świetnego meczu. Nie brakuje optymistów, ale pojawiają się także głosy pesymistyczne, które nie spodziewają się sukcesu na Euro. Znam jednak bardzo dobrze trenera reprezentacji Probierza i jego mentalność, a od czasu odejścia Fernando Santosa zespół znacznie się poprawił pod względem mentalnym - przyznał Gilewicz.

Stwierdził również, że Polacy przechodzą przebudowę i jest ona trudniejsza w porównaniu do innych reprezentacji.

- Potrafimy zaskoczyć, ale możemy też rozegrać kiepski turniej na Euro. Trudno to wytłumaczyć, nie znajdziesz w Polsce nikogo, kto twierdzi, że reprezentacja gra rewelacyjnie. Mamy własne problemy, jesteśmy także w fazie przebudowy. Zespół się zmienia i dla nas zmiana ta jest nieco trudniejsza niż w przypadku innych krajów, takich jak Austria. Ale to nie znaczy, że jesteśmy coraz gorsi. Jak powiedziałeś, zawsze sprawialiśmy niespodzianki na takich turniejach i dlatego nie powinniśmy być skreślani na straty.

Gilewicz skrytykował ciągłe zmiany trenerów w reprezentacji Polski.

- Po zwolnieniu Brzęczka i mnie, zespół zmienił się całkowicie. W ciągu pięciu lat było czterech trenerów. Możesz sobie wyobrazić, co się z nami stało. Było dwóch portugalskich i dwóch polskich trenerów, był totalny chaos bez końca. Wielokrotnie podejmowano błędne decyzje. Ale teraz mamy nowego trenera i nadzieję na stabilność. U niego wszystko już trochę się ustabilizowało. Wiele zmieniło się pod względem mentalnym i oni są teraz gotowi na podjęcie walki - przyznał Gilewicz.

Najbardziej oberwało się oczywiście Santosowi.

- Pod wodzą Santosa radziliśmy sobie naprawdę źle. Nie trafił do zespołu, mówił tylko po portugalsku, a po sześciu, siedmiu miesiącach nadal nie znał zawodników i czasami ich mylił. Nigdy nie rozmawiał indywidualnie z piłkarzami, co sprawiło, że czuli się gorzej i niepewnie. Do zawodników na boisku zwracał się bezpośrednio po portugalsku, czasem bez tłumacza i zawodnik nie wiedział, o co chodzi. To było najgorsze.

Gilewicz przyznał, że Polsce brakuje cierpliwości.

- Polska w ogóle nie ma cierpliwości. Taka jest nasza polska mentalność. Musimy teraz osiągać dobre wyniki i grać fenomenalny futbol, mimo że czasami brakuje nam zawodników, którzy by to potrafili robić. Brakuje nam w związku silnego człowieka, który powiedziałby: To jest mój trener i wprowadzamy duże zmiany i mamy więcej cierpliwości, bez względu na to, co się stanie. Ale u nas tak nie jest i tak jest od lat - dodał Gilewicz.

Liczy on też, że Biało-Czerwoni zagrają zdecydowanie lepiej, niż na ostatnim mundialu.

- Wierzę, że podczas Euro zespół będzie miał większą pewność siebie. Nie będzie tak jak na mundialu, gdzie na 30 metrach mieliśmy praktycznie jedenastu zawodników. Ciężko się to oglądało, to była katastrofa, przede wszystkim dla polskich kibiców. Polacy po prostu się bronili i niewiele działo się do przodu - powiedział były reprezentant Polski.

Mecz Polska - Austria rozpocznie się w piątek o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.