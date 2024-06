Sensacja za sensacją na Euro! Belgowie w szoku, co się stało! Klątwa Lukaku

Po zaledwie sześciu minutach meczu Belgowie - jedni z głównych faworytów do zdobycia złota na Euro 2024 mogli prowadzić 2:0. W trzeciej minucie Romelu Lukaku zmarnował świetną okazję, strzelając z sześciu metrów w Martina Dubravkę. Po chwili bramkarz Słowacji popełnił błąd, ale w porę go naprawił i złapał podanie Leandro Trossarda. Brązowi medaliści MŚ 2018 zaczęli znakomicie i wydawało się, że gol dla nich jest tylko kwestią minut.

Słowacja szybko zaskoczyła Belgów

Rywale błyskawicznie jednak się odgryźli. I to jak! W siódmej minucie Doku popełnił fatalny błąd blisko własnego narożnika. Podał w pole karne, ale wprost pod nogi Ivana Schranza, który efektownie odegrał do Juraja Kucki. Jego strzał z trzynastu metrów obronił drugi bramkarz kadry Belgii - Koen Casteels (gwiazdor Realu Madryt - Thibaut Courtois nie pojechał na Euro, bo ma konflikt z trenerem i stracił niemal cały sezon z powodu kontuzji), ale dobitki Schranza z trzech metrów z kąta już nie dał rady odbić. We Frankfurcie wszyscy byli w szoku, bo Słowacja prowadziła 1:0!

Belgowie wcale nie rzucili się na rywali. Grali słabo w ofensywie, bez polotu. Wyrównać mogli dzięki błędom rywalom. Najpierw w 22. minucie Dubravka fatalnie wyprowadził piłkę z własnego pola karnego, wprost pod nogi Trossarda, ale ten nie trafił do pustej bramki z około 30 metrów. 20 minut później znów zawiódł pod bramką rywali Lukaku. Belgijski napastnik był w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale naciskany przez obrońcę, źle przyjął piłkę i w końcu źle kopnął ją prawą nogą.

Słowacy nie zamierzali się tylko bronić. Oni też mieli dobrą szansę na podwyższenie prowadzenia. W 40. minucie po dośrodkowaniu z prawej strony były piłkarz Lechii Gdańsk - Lukas Haraslin strzelał z 15 metrów z woleja, ale kapitalnie obronił bramkarz Belgów!

Dwa gole Lukaku nieuznane!

Od początku drugiej połowy trener Belgów zrobił jedną zmianę. Stronami zamienili się skrzydłowi: Doku i Trossard. Ten pierwszy powędrował na lewą stronę, czyli swoją optymalną pozycję. Właśnie na niej gra w Manchesterze City.

Statystyka nie była za faworytami. Belgowie dotychczas przegrali siedem z ośmiu meczów, w których przegrywali do przerwy na mistrzostwach Europy.

Po zmianie stron Belgowie jednak dominowali i chcieli przełamać złą statystykę. Stworzyli sporo dobrych okazji. Na potęgę cały czas pudłował jednak Lukaku. 31-letni napastnik Romy nie miał również szczęścia. W 57. minucie zdobył bowiem gola, ale po analizie VAR, sędzia go nie uznał, bo był spalony.

Sześć minut później świetne wejście na boisku mógł mieć Johan Bakayoko. Skrzydłowy PSV Eindhoven dostał piłkę na ósmym metrze po podaniu Doku, ale trafił wprost w interweniującego na linii bramkowej obrońcę - Davida Hancko. Słowak ucierpiał w tej interwencji, zderzył się ze swoim kolegą z drużyny, był opatrywany przez sztab medyczny, ale wrócił do gry.

W 89. minucie znów przedwcześnie cieszył się Lukaku. Po pięknej akcji rezerwowego Opendy na lewej stronie, strzelił gola mocnym strzałem z dziesięciu metrów pod poprzeczkę. Okazało się jednak, że Openda przy przyjęciu piłki pomagał sobie ręką i sędzia po analizie VAR znów nie uznał gola.

W innym meczu tej grupy Rumunia sensacyjnie wysoko pokonała Ukrainę aż 3:0.

Belgowie w drugiej kolejce fazy grupowej zmierzą się z Rumunią (22 czerwca, godz. 21 w Kolonii), a Słowacy zagrają z Ukrainą (21 czerwca, godz. 15 w Dusseldorfie). Relacja na żywo z obu spotkań na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

W poniedziałek odbędzie się jeszcze jeden pojedynek na mistrzostwach Europy: Francja - Austria. Początek o godz. 21 w Dusseldorfie.

Belgia - Słowacja 0:1 (0:1)

Bramka: Schranz (7.)

Belgia: Casteels - Castagne, Faes, Debast, Carrasco (84. Lukebakio Ż ) - Mangala Ż (58. Bakayoko), Onana - Doku (84. Openda), De Bruyne, Trossard (74. Tielemans Ż ) - Lukaku.

) - Mangala (58. Bakayoko), Onana - Doku (84. Openda), De Bruyne, Trossard (74. Tielemans ) - Lukaku. Słowacja: Dubravka - Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (94. Obert) - Schranz Ż (81. Duris), Bozenik (70. Strelec), Haraslin (70. Suslov).

