Holender powiedział, co myśli o Polsce. I zaczął mówić o Lewandowskim

Reprezentacja Polski momentami grała dobrze, ale i tak przegrała na inaugurację mistrzostw Europy z Holandią 1:2 (1:1). - W 16. minucie reprezentacja Polski unosiła się nad ziemią po golu Adama Buksy. Zespół Michała Probierza przetrwał trudny moment i był w stanie zadać cios. Niestety bramki Cody'ego Gakpo oraz Wouta Weghorsta sprawiły, że Polacy skończyli mecz z Holandią bez punktu. Mimo porażki 1:2 gra naszej kadry mogła się podobać - pisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wskazał, kto wygra Euro 2024. "Potężni"

Georginio Wijnaldum pochwalił Polaków

Holendrzy byli faworytami tego spotkania, ale do samej końcówki musieli mieć obawy o wynik. Zwycięską bramkę zdobyli dopiero w 83. minucie. Wtedy trafił Wout Weghorst, który zaledwie dwie minuty wcześniej pojawił się na boisku.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy, zwłaszcza że strzeliliśmy zwycięskiego gola dopiero w końcówce. W pierwszej połowie mieliśmy wiele okazji, po przerwie też je mieliśmy. Pokazaliśmy ducha walki. Przyjechaliśmy do Niemiec pewni siebie, bo tworzymy fajną grupę - powiedział Georginio Wijnaldum, pomocnik reprezentacji Holandii.

Pochwalił też Polaków.

- Każdy zadaje mi to pytanie, ale Polska niczym nas nie zaskoczyła. Bardzo dobrze przeanalizowaliśmy ich grę i wiedzieliśmy, co nas czeka. Mają dużo jakości, wiemy, jak pracują na boisku jako drużyna. Z Lewandowskim w składzie byliby jeszcze groźniejsi, bo to niebezpieczny napastnik, który strzela dużo goli. Polacy zagrali dobre spotkanie i wciąż mogą wyjść z grupy. Wiele razy widzieliśmy w historii Euro, że nawet jeśli nie wygrywasz pierwszego meczu, nadal możesz rozegrać dobry turniej - dodał Wijnaldum.

Holendrzy zagrają jeszcze w fazie grupowej z Francją (21 czerwca) oraz Austrią (25 czerwca). Relacja na żywo z obu meczów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.