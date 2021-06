Anglicy wybrali Polaka, który może błysnąć na Euro 2020. "Jest już za późno na transfer"

Każdy wielki turniej jest dla piłkarzy okazją do przebicia się na pierwsze strony gazet. Teraz nie będzie inaczej. Choć w drużynach biorących udział w Euro trudno o zawodników anonimowych, to ktoś bez wątpienia zwróci na siebie uwagę ekspertów, jak Bartosz Kapustka podczas Euro 2016. Teraz kandydata do polskiej rewelacji Brytyjczycy upatrują w Kamilu Piątkowskim.

Kamil Piątkowski jedną z gwiazd Euro? Brytyjczycy widzą w nim odkrycie

"Prawonożny stoper w Rakowie Częstochowa grał tak dobrze, że przebił się do reprezentacji Polski, w której zadebiutował podczas marcowych meczów eliminacji mundialu. W finale Pucharu Polski spisał się bardzo dobrze, ale jeśli podczas Euro twój klub zwróciłby na niego uwagę, to będzie za późno – RB Salzburg już ogłosił jego transfer" – pisze Steve Wilson na łamach BBC.

Za Kamilem Piątkowskim przełomowy rok

Piątkowski rzeczywiście ma za sobą przełomowy rok. Był filarem klubu, przebił się do kadry i zbierał pochwały nie tylko od kolegów, ale i od samego prezesa Zbigniewa Bońka, który upatrywał w nim największego wygranego marcowego zgrupowania. – Jeżeli dostanę powołanie na zgrupowanie przed Euro, to będę się bardzo z tego cieszył i zrobię wszystko, żeby pojechać na mistrzostwa. Miejsce w wyjściowym składzie też jest moim celem – mówił Piątkowski kilka tygodni temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Bilet na mistrzostwa już dostał, o miejsce w składzie musi powalczyć, ale pewny jest już tego, że po turnieju za około pięć milionów euro przeniesie się do Salzburga.

Kamil Piątkowski na liście BBC znalazł się wśród gwiazd futbolu

Poza Piątkowskim, na przygotowanej przez BBC liście piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę, znalazło się wiele znanych nazwisk. To gwiazdorzy Barcelony i Sevilli, czyli Pedri i Jules Kounde, Holender Ryan Gravenberch, klubowy kolega Roberta Lewandowskiego Jamal Musiala czy snajper Realu Sociedad i naszych grupowych rywali, Alexander Isak.

Czy Kamil Piątkowski będzie grał w reprezentacji Polski na Euro 2020?

Nie wiadomo jednak, czy Piątkowski będzie miał pewne miejsce w jedenastce reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy. Obrońca zagrał z Rosją (1:1) od pierwszej minuty, ale z Islandią (2:2) przesiedział na ławce rezerwowych. Paulo Sousa ma na środku defensywy dwóch pewniaków, Kamila Glika i Jana Bednarka, a o obsadzenie pozycji pół-prawego stopera walczyć będą Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński i właśnie Piątkowski.