Dramat reprezentanta Polski przed Euro 2020. "Diagnoza mnie trochę podłamała"

Arkadiusz Reca był w ostatnich miesiącach podstawowym reprezentantem Polski. Czternastokrotnie grał w narodowych barwach, rozpoczynając w podstawowej jedenastce np. wszystkie mecze Ligi Narodów czy starcie z Węgrami (3:3) na start eliminacji do mistrzostw świata. Niestety, kontuzja wykluczyła go z wyjazdu na Euro 2020. Piłkarz o swoim rozczarowaniu opowiedział w rozmowie z portalem Łączy Nas Piłka.

REKLAMA

Zobacz wideo „Bardzo współczuję Brzęczkowi”. Michniewicz komentuje zmianę selekcjonera

Arkadiusz Reca rozczarowany brakiem możliwości zagrania na Euro

Pierwsze diagnozy były dla Recy zdecydowanie bardziej korzystne. Niestety, po dogłębnej analizie badań ustalono, że konieczna będzie operacja. – Po nim czeka mnie miesiąc przerwy w grze. Za długo… Było to równoznaczne z tym, że nie zdążę wyleczyć się na mistrzostwa Europy. Przecież za miesiąc mamy pierwszy mecz… Tak żyłem już tym turniejem. Chciałem jak najlepiej przygotować się w klubie do tego, że jeśli dostanę powołanie, to będę gotowy, aby pomóc reprezentacji. I nagle wyszła ta kontuzja… – relacjonował podłamany lewy obrońca.

Paulo Sousa zaskoczy powołaniami na Euro. Jest przeciek z kadry

Reca się nie podłamuje. – Mam przy sobie córeczki i żonę – tłumaczy. – One pozwalają mi oderwać się od tych smutnych wydarzeń, są moją radością. Pocieszam się też tym, że nie jestem takim starym zawodnikiem i jeśli moja kariera będzie się dobrze rozwijała, to będę miał jeszcze szansę pojechać z reprezentacją na kolejny wielki turniej – zaznacza 26-latek.

Arkadiusz Reca był jednym z najlepszych piłkarzy Crotone

Reca ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Rozegrał 30 meczów w Crotone, w których strzelił dwa gole i siedmiokrotnie asystował. – Boli mnie to, że nie zdołaliśmy się utrzymać – wyznał piłkarz, zaznaczając, że zrealizował swoje cele. – Jestem zadowolony. Zdobyłem dwie bramki, dołożyłem kilka asyst, prezentowałem się nieźle, zaliczyłem sporo minut – mówi Polak, który po zakończeniu sezonu wróci do Atalanty, z którą kontrakt wiąże go do czerwca 2022 roku.

Szczęsny: Krychowiak siedział sobie i podeszło do niego dwóch dresów z zapalniczką

Kontuzje reprezentantów Polski przed startem mistrzostw Europy

Przed mistrzostwami Europy Paulo Sousa ma spory ból głowy. Z kadry wypadło czterech piłkarzy, którzy na pewno znaleźliby się w składzie na Euro. Poza Recą, kontuzji doznali jeszcze Krystian Bielik, Jacek Góralski i Krzysztof Piątek. Żaden z nich nie wystąpi na mistrzostwach.