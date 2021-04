Polacy zagrają podczas Euro z kibicami na trybunach! Hiszpanie deklarują gotowość

Świetne wieści dla kibiców reprezentacji Hiszpanii. Jak informują lokalne media, na meczach w Bilbao będzie mogło pojawić się nawet 13 tysięcy kibiców. San Mames będzie mogło zostać wypełnione w maksymalnie 25 procentach i najprawdopodobniej będą to pierwsze profesjonalne mecze w kraju, na których pojawią się fani, bo nie zapowiada się na to, by wyrażono zgodę na ich udział w LaLiga lub w Segunda Division.

Hiszpanie wpuszczą 25 proc. kibiców na mecze w Bilbao

Jak informował na Twitterze prezes PZPN, Zbigniew Boniek, środa była dniem, w którym miasta-gospodarze mieli dać pełną gotowość na organizację Euro z kibicami. Hiszpanie podają, że "po wielomiesięcznej pracy i rozmowach z ministerstwem zdrowia federacja (RFEF) wysłała do UEFA dokumenty, zgodnie z którymi deklaruje gotowość wpuszczenia 25 proc. kibiców na San Mames".

W Bilbao zostaną rozegrane trzy mecze fazy grupowej. Hiszpania zmierzy się tam ze Szwecją (14.06), Polską (19.06) i Słowacją (23.06). Drugim miastem-gospodarzem dla "polskiej" grupy miał być Dublin, ale - jak podawał "The Sun" - możliwe, że straci on prawa do organizacji Euro. Prezes Boniek na Twitterze zapowiadał niespodzianki, a taką może być rezygnacja Dublina. Jeśli te plotki się potwierdzą, dwa mecze Polaków (14.06 ze Słowacją i 23.06 ze Szwecją) odbędą się najprawdopodobniej na stadionie Tottenhamu w Londynie.

Przeniesienie czterech meczów naszej grupy na stadion Tottenhamu (spekuluje się też o Manchesterze) oznaczałoby, że w Anglii zostanie rozegranych aż 11 meczów Euro 2020. Już teraz wiadomo, że siedem meczów odbędzie się na Wembley w Londynie. Są to trzy spotkania Anglików w grupie D, mecz 1/8 finału, oba półfinały i finał.

Warto przypomnieć, że Euro 2020 rozpocznie się 11 czerwca meczem Włochy - Turcja na Stadio Olimpico w Rzymie, a zakończy miesiąc później - wielkim finałem na Wembley 11 lipca.