Oto majątek Gołoty. Lepiej usiądźcie. "Bardzo dobrze zainwestował"

Andrzej Gołota przed telewizory przyciągał miliony Polaków. Jego pojedynki o pasy mistrzowskie w wadze ciężkiej, często toczone w nocy naszego czasu, były uważnie śledzone nad Wisłą. Pomimo tego, że zdaniem wielu ekspertów zasłużył na zdobycie tytułu po walkach z Chrisem Byrdem czy Johnem Ruizem, Gołota nigdy nie został mistrzem świata.

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Do historii polskiego boksu przeszły walki z Riddickiem Bowem, Lennoxem Lewisem, Michaelem Grantem czy Mikem Tysonem. I choć mistrzowski pas nigdy nie pojawił się na ramieniu Polaka, 58-latek nie może narzekać na przebieg swojej kariery. Wypełniał największe i najbardziej ikoniczne hale - m.in. nowojorskie Madison Square Garden, a jego nazwisko wciąż głośno wybrzmiewa w dyskusjach na temat najlepszych polskich bokserów.

Wielkie walki, wielkie wypłaty Andrzeja Gołoty

Co jasne, Andrzej Gołota nie może również narzekać na finansowy aspekt swojej kariery. Co prawda na jej początku nie zarabiał dużo, ale jego wejście do światowej czołówki oznaczało też znaczący wzrost apanaży. Za walkę z Lennoxem Lewisem o mistrzostwo federacji WBC w 1997 roku miał zarobić 2 mln dolarów, a po pojedynku z Mikem Tysonem wzbogacił się o - bagatela - 3,5 mln dolarów.

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- Myślę, że w sumie zebrał 9, może nawet 10 milionów dolarów - stwierdził swego czasu dziennikarz Przemysław Gancarczyk w rozmowie dla portalu Dziennik.pl. Gołota nie poszedł w ślady wielu swoich wielkich rywali. Riddick Bowe wpadł w tak wielkie problemy finansowe, że zarabia na życie... dając autografy, za które życzy sobie od kibiców solidnej zapłaty.

Bez żony Andrzej Gołota wydałby wszystko

Gołota swego czasu zażartował ze swojej skłonności do wydawania pieniędzy. - Nie mam ich, bo jakbym miał, wydałbym od razu - mówił. Dlatego też w zarządzaniu zebranym majątkiem żona boksera, Mariola. - Dziś ma pewnie ze dwa razy więcej, bo bardzo dobrze je zainwestował. Głównie w nieruchomości - tak o finansach 58-latka mówił Gancarczyk.

Można więc oszacować, że obecny majątek Andrzeja Gołoty wynosi ok. 20 milionów dolarów - czyli 75 milionów złotych. Jeden z najwybitniejszych polskich bokserów i brązowy medalista olimpijski z Seulu może być więc spokojny o swoją przyszłość.