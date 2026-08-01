Szeremeta dostała pytanie o Nawrockiego. Szczera odpowiedź

Julia Szeremeta należy dziś do grona najpopularniejszych polskich sportowców. Tym razem wicemistrzyni olimpijska z Paryża gościła na Pol'and'Rock Festival. Uczestnicy tej imprezy zadali jej kilka pytań, a jedno z nich dotyczyły... postaci polskiego prezydenta, któremu nieobca jest sztuka boksu.

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Szeremeta dostała pytanie o Karola Nawrockiego. Odpowiedziała bardzo krótko

Jeden ze śmiałków zapytał Szeremety o to, czy zdarzyło się jej sparować z mężczyznami i na kim wzoruje się podczas swojej kariery.

- Typowo nie mam w boksie takiej inspiracji, żebym naśladował cudzy styl. Podoba mi się parę stylów walki: Roy Junior czy Ben Whittaker. Ale typowo nie naśladuję. Po moim sukcesie dużo więcej dziewczyn przyszło na treningi bokserskie. Bardzo się cieszę, bo nie musimy walczyć, ale warto potrenować dla siebie i dla samoobrony. Moim celem po igrzyskach było to, żeby przyciągnąć jak najwięcej ludzi do naszego sportu, który kiedyś był bardzo na topie i był bardzo popularny, a jakoś tak zrobiło się o nim cicho - powiedziała cytowana przez Interię.

Szeremeta dostała jeszcze zapytanie, nie do końca związane ze sportem. Zapytano ją o pięściarskie umiejętności... Karola Nawrockiego. - Jakie pytanie? A jeszcze o pana prezydenta Nawrockiego. Nie miałam okazji sprawdzić jego umiejętności bokserskich - skwitowała wicemistrzyni olimpijska z Paryża.

Karol Nawrocki znany jest ze swojego zamiłowania do boksu i piłki nożnej. Na co dzień kibicuje piłkarskiej Lechii Gdańsk. W latach 2000-2004 był zawodnikiem pięściarskiego klubu RKS Stoczniowiec, przez trzy lata (1997-2000) grał także w Gedanii Gdańsk.