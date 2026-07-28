"On go zabije i zhańbi". Były mistrz świata ostrzega Joshuę

W minioną sobotę Anthony Joshua znów pojawił się w ringu, po raz pierwszy od wypadku samochodowego w Nigerii. Brytyjczyk walczył z Albańczykiem Kristianem Prengą. W pierwszej rundzie Joshua dwukrotnie był liczony na deskach, ale w drugiej już znokautował rywala. W ten sposób Joshua "rozgrzał się" przed zbliżającym się pojedynkiem z Tysonem Furym, do którego dojdzie pod koniec roku. "Król Cyganów" pokonał Mariusza Wacha. - Uważam, że Joshua zostanie kolejnym niekwestionowanym mistrzem świata - twierdzi Ołeksandr Usyk.

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Ten rywal mógłby zakończyć karierę Joshuy. "On go zabije i zhańbi"

Łotysz Mairis Briedis analizował walkę Joshua - Prenga na swoim kanale YouTubowym. Były mistrz świata WBC i IBF uważa, że jest jeden rywal, który może zakończyć karierę Joshuy.

- Jeśli AJ zawalczy z Mosesem Itaumą, to on go zabije i zhańbi. Dlatego tak ważne jest, by przejść na emeryturę w odpowiednim momencie. Zarobił już mnóstwo kasy, podobnie jak Usyk. To świetny facet, nigdy nie został powalony. Dzięki Bogu, ja też nie zostałem powalony. Bo to jest tak ważne, by być zdrowym. Powinien odejść jak mistrz, bo taka walka z tak niezłym pięściarzem może skończyć się już w pierwszej rundzie. To byłaby hańba - komentował Briedis.

Do tej pory Itauma stoczył 14 pojedynków i wszystkie wygrał, z czego aż 12 przez nokaut. Od 2025 r. Brytyjczyk posiada pasy WBA International i WBO Inter-Continental w wadze ciężkiej. Itauma stoczył swój ostatni pojedynek w marcu tego roku, gdy pokonał Amerykanina Jermaine'a Franklina przez TKO w piątej rundzie.

- Nie rozumiem tego, jak Joshua został powalony w pierwszej rundzie. Anthony wygrał tylko dlatego, że jego przeciwnik nie wytrzymał długo - dodał Łotysz.

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Wielki hit na horyzoncie. Joshua kontra Fury. "Wygra i go znokautuje"

Do tej pory Joshua ani razu nie walczył z Furym w zawodowym ringu. Do września 2021 r. AJ był posiadaczem pasów WBO, IBF, WBA i IBO w wadze ciężkiej, ale wtedy przegrał przez jednogłośną decyzję sędziów z Usykiem. Kto będzie faworytem w walce Joshua - Fury? - AJ wygra i znokautuje Fury'ego - stwierdził Usyk, cytowany przez serwis TalkSport.

- Bardzo możliwe, że i Fury, i Joshua, po walce pod koniec roku zgodnie zakończą swoje kariery. Faworyt walki na tym etapie ich karier? Trudno go wskazać. Fury ma już słabsze nogi, a Joshua potrafi naprawdę mocno uderzyć. Mój typ to albo Joshua przez nokaut, albo Fury na punkty - dodał Dillian Whyte, były posiadacz pasa WBC (tłumaczenie za: bokser.org).