Usyk mówi wprost: To on będzie niekwestionowanym mistrzem

26 czerwca Ołeksandr Usyk ogłosił decyzję o zwakowaniu wszystkich swoich mistrzowskich pasów. Ukrainiec posiadał tytuły trzech federacji - IBF, WBA oraz WBC. W swojej karierze 39-latek stoczył 25 walk. Wygrał wszystkie, 16 z nich przed czasem - ostatnią dwa miesiące temu, pokonując pod koniec 11. rundy Holendra Rico Verhoevena.

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39-latek był niekwestionowanym mistrzem w dwóch kategoriach wagowych. W 2018 roku posiadał pasy WBC, WBA, IBF oraz WBO w wadze junior ciężkiej, a następnie powtórzył to osiągnięcie w królewskiej wadze ciężkiej. Tylko jedenastu bokserów w historii może pochwalić się zdobyciem tytułów czterech federacji w dowolnej wadze.

Usyk przewiduje: to on będzie kolejnym niekwestionowanym mistrzem

Zdaniem Usyka, już niebawem możemy zobaczyć dwunastego takiego zawodnika - i dopiero drugiego w wadze ciężkiej. Ukrainiec uważa bowiem, że taką samą drogę może przebyć Anthony Joshua (30-4, 27 KO). 36-latek dwie ze swoich czterech porażek poniósł właśnie z Ukraińcem - najpierw we wrześniu 2021 roku, a następnie w sierpniu 2022 roku.

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"Uważam, że Anthony Joshua zostanie kolejnym niekwestionowanym mistrzem świata. Ma szansę na zdobycie wszystkich tytułów" - powiedział Ołeksandr Usyk dla TalkSportu. Ukrainiec wie, co mówi - obserwował bowiem przygotowania Anglika podczas niedawnego obozu treningowego w Walencji.

Anthony Joshua szykuje się na Tysona Fury'ego.

Anthony Joshua szykuje się do znakomicie zapowiadającej się walki z Tysonem Furym. Rozgrzewka nie do końca poszła po myśli "AJ-a". Co prawda Kristiana Prengę pokonał już w drugiej rundzie, ale był dwukrotnie liczony. Fury potrzebował znacznie więcej czasu, by poradzić sobie z Mariuszem Wachem. Polak nie wyszedł do ósmej rundy. Zdaniem Ukraińca, Joshua jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku.

Sam Usyk natomiast stoczy jeszcze tylko jedną walkę, po której zakończy bokserską karierę. Już miesiąc temu przyznawał, że "czeka go ostatni taniec". Według najnowszych informacji, Ukrainiec wejdzie na ring w Nowym Jorku pod koniec 2026 bądź na początku 2027 roku.