Boli od samego patrzenia. "Najgorszy nokaut" Ukraińca sześć sekund przed końcem walki

W czerwcu 2025 roku prezydent UFC Dana White wespół z Saudyjczykiem Turkim Al-Sheikhem powołali do życia projekt Zuffa Boxing, zarejestrowany jako Boxing OpCo, LLC. Kilka miesięcy później w Nevadzie odbyło się pierwsze wydarzenie spod tego znaku, a podczas walki wieczoru Terence Crawford pokonał na punkty Saula "Canelo" Alvareza.

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Brutalny nokaut podczas gali Zuffa Boxing 9

W nocy z niedzieli na poniedziałek 27/28 lipca w słynnej nowojorskiej Madison Square Garden odbyła się kolejna gala pod marką Zuffa Boxing. Głównym pojedynkiem było starcie byłego mistrza IBF w wadze super lekkiej Richardsona Hitchinsa (21-0, 8 KO) z Ricardo Salasem (24-3, 18 KO). Za sprawą jednogłośnej decyzji sędziów wygrał Hitchins, a dodajmy, że był to jego debiut w wadze półśredniej.

Zanim doszło do walki wieczoru, naprzeciwko siebie stanęli pięściarze z królewskiej kategorii wagowej: Szwed Otto Wallin (28-3, 16 KO) zmierzył się z Ukraińcem Władysławem Sirenką (22-1, 19 KO).

Od pierwszych sekund pojedynku reprezentant naszych wschodnich sąsiadów rzucił się na faworyzowanego przeciwnika i zasypał go ciosami z półdystansu. Wallin kontrował głównie prostymi. W toku walki skuteczniejszy był Ukrainiec, którego łupem padła 8. oraz 9. runda. Według nieoficjalnej punktacji w trakcie ostatniej rundy przewaga Sirenki była niepodważalna (89-82).

- Wallin potrzebuje nokautu, natomiast nic nie zapowiada, że to się wydarzy - powiedział komentator TVP Sport Mateusz Hencel.

Dosłownie chwilę później piorunujące sierpowe wyprowadził Sirenko, które powaliły Szweda.

"Sześć sekund przed końcem 10-rundowej walki Sirienko nokautuje Wallina na gali Zuffa Boxing. Najgorsze nokauty, na wielkim zmęczeniu i odcince świadomości" - skomentował w portalu X Piotr Jagiełło, który także komentował ten pojedynek w TVP Sport.

Wallin przez kilka minut nie podnosił się. Ostatecznie odzyskał przytomność, ale kolejne godziny spędził w nowojorskim szpitalu Bellevue.

- Wszystko z nim porządku - przekazał jego trener Travia Pierce w krótkim komunikacie dla szwedzkiego dziennika "Aftonbladet".