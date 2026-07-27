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Boli od samego patrzenia. "Najgorszy nokaut" Ukraińca sześć sekund przed końcem walki

Nowy projekt szefa UFC Dany White'a pod nazwą Zuffa Boxing rozkręca się. W Madison Square Garden w Nowym Jorku odbyła się kolejna gala, której dobrze na pewno nie będzie wspominał Szwed Otto Wallin. Pod koniec 10-rundowego pojedynku w kategorii ciężkiej został brutalnie znokautowany przez Ukraińca Władysława Sirenkę.
Znokautowany Otto Wallin podczas Zuffa Boxing 9
screen z: https://x.com/ESBRBoxing/status/2081539191968510200

W czerwcu 2025 roku prezydent UFC Dana White wespół z Saudyjczykiem Turkim Al-Sheikhem powołali do życia projekt Zuffa Boxing, zarejestrowany jako Boxing OpCo, LLC. Kilka miesięcy później w Nevadzie odbyło się pierwsze wydarzenie spod tego znaku, a podczas walki wieczoru Terence Crawford pokonał na punkty Saula "Canelo" Alvareza. 

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Brutalny nokaut podczas gali Zuffa Boxing 9 

W nocy z niedzieli na poniedziałek 27/28 lipca w słynnej nowojorskiej Madison Square Garden odbyła się kolejna gala pod marką Zuffa Boxing. Głównym pojedynkiem było starcie byłego mistrza IBF w wadze super lekkiej Richardsona Hitchinsa (21-0, 8 KO) z Ricardo Salasem (24-3, 18 KO). Za sprawą jednogłośnej decyzji sędziów wygrał Hitchins, a dodajmy, że był to jego debiut w wadze półśredniej. 

Zanim doszło do walki wieczoru, naprzeciwko siebie stanęli pięściarze z królewskiej kategorii wagowej: Szwed Otto Wallin (28-3, 16 KO) zmierzył się z Ukraińcem Władysławem Sirenką (22-1, 19 KO). 

Od pierwszych sekund pojedynku reprezentant naszych wschodnich sąsiadów rzucił się na faworyzowanego przeciwnika i zasypał go ciosami z półdystansu. Wallin kontrował głównie prostymi. W toku walki skuteczniejszy był Ukrainiec, którego łupem padła 8. oraz 9. runda. Według nieoficjalnej punktacji w trakcie ostatniej rundy przewaga Sirenki była niepodważalna (89-82). 

- Wallin potrzebuje nokautu, natomiast nic nie zapowiada, że to się wydarzy - powiedział komentator TVP Sport Mateusz Hencel.

Dosłownie chwilę później piorunujące sierpowe wyprowadził Sirenko, które powaliły Szweda. 

"Sześć sekund przed końcem 10-rundowej walki Sirienko nokautuje Wallina na gali Zuffa Boxing. Najgorsze nokauty, na wielkim zmęczeniu i odcince świadomości" - skomentował w portalu X Piotr Jagiełło, który także komentował ten pojedynek w TVP Sport. 

Wallin przez kilka minut nie podnosił się. Ostatecznie odzyskał przytomność, ale kolejne godziny spędził w nowojorskim szpitalu Bellevue. 

- Wszystko z nim porządku - przekazał jego trener Travia Pierce w krótkim komunikacie dla szwedzkiego dziennika "Aftonbladet". 

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