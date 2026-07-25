Wach przemówił po walce z Fury'm. "Próbował mnie pocałować"

Tyson Fury potrzebował przeciwnika na rozgrzewkę przed planowanym na jesień tego roku wielkim starciem z Anthonym Joshuą. Brytyjczyk sensacyjnie wybrał Mariusza Wacha, który owszem jest byłym pretendentem do mistrzostwa świata, ale dziś ma już 46 lat i walczy głównie dla federacji freakfightowych np. w starciach 1 na 3. Polak zgodził się na tę walkę, a doszło do niej w piątek 24 lipca w Pattayi w Tajlandii. Transmisji nie było, na żywo widzieli ją tylko kibice obecni na miejscu. Jednak poprzez liczne nagrania w mediach społecznościowych wiemy, jak to wyglądało.
Czyli dokładnie tak, jak miało. Wach miał dać Fury'emu nieco rund na rozgrzewkę, bo nikt raczej nie wierzył, że Polak faktycznie może wygrać. Brytyjczyk z łatwością kontrolował pojedynek, a nasz rodak tylko czasami próbował mu się odgryzać, rzadko z dobrym skutkiem. Przyjmować ciosy był w stanie przez 7 rund. Do ósmej nie dopuścił go już narożnik po konsultacji z lekarzem. Po starciu Wach zabrał głos w rozmowie z kanałem Seconds Out. Jego zdaniem walka mogłaby wyglądać nieco inaczej, gdyby miał więcej czasu na przygotowania.
- Jestem zadowolony, że jestem tutaj, że Tyson Fury wybrał moją osobę. Jeśli chodzi o przebieg pojedynku, gdybym miał więcej czasu na przygotowanie, to troszkę inaczej by to wyglądało. Jak na jego gabaryty, wzrost, wagę i zasięg ramion, jest bardzo dynamiczny, szybki i ruchliwy. Niewygodny przeciwnik - powiedział Wach, cytowany przez portal WP SportoweFakty.
Polak odniósł się też do zachowania Fury'ego, który w pewnym momencie walki zaskakująco zbliżył głowę do głowy Wacha, co według wielu kibiców wyglądało, jakby chciał go ucałować. Zdaniem "Wikinga" takie gierki psychologiczne to stały element u Brytyjczyka. - Chciał mnie pocałować, ale go uniknąłem. To jest jego styl. On dużo mówi, wykonuje dziwne ruchy. Zresztą dlatego właśnie ludzie chcą oglądać jego pojedynki - ocenił 46-latek. Polak dodał również, że to nie jest jego koniec w sportach walki i jeszcze zobaczymy go w akcji.