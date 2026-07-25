Wach przemówił po walce z Fury'm. "Próbował mnie pocałować"

Tyson Fury potrzebował przeciwnika na rozgrzewkę przed planowanym na jesień tego roku wielkim starciem z Anthonym Joshuą. Brytyjczyk sensacyjnie wybrał Mariusza Wacha, który owszem jest byłym pretendentem do mistrzostwa świata, ale dziś ma już 46 lat i walczy głównie dla federacji freakfightowych np. w starciach 1 na 3. Polak zgodził się na tę walkę, a doszło do niej w piątek 24 lipca w Pattayi w Tajlandii. Transmisji nie było, na żywo widzieli ją tylko kibice obecni na miejscu. Jednak poprzez liczne nagrania w mediach społecznościowych wiemy, jak to wyglądało.

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Wach zrobił to, co zrobić miał. Czyli stosunkowo niewiele

Czyli dokładnie tak, jak miało. Wach miał dać Fury'emu nieco rund na rozgrzewkę, bo nikt raczej nie wierzył, że Polak faktycznie może wygrać. Brytyjczyk z łatwością kontrolował pojedynek, a nasz rodak tylko czasami próbował mu się odgryzać, rzadko z dobrym skutkiem. Przyjmować ciosy był w stanie przez 7 rund. Do ósmej nie dopuścił go już narożnik po konsultacji z lekarzem. Po starciu Wach zabrał głos w rozmowie z kanałem Seconds Out. Jego zdaniem walka mogłaby wyglądać nieco inaczej, gdyby miał więcej czasu na przygotowania.

Tak Wach ocenił pojedynek i dziwne zachowanie Fury'ego

- Jestem zadowolony, że jestem tutaj, że Tyson Fury wybrał moją osobę. Jeśli chodzi o przebieg pojedynku, gdybym miał więcej czasu na przygotowanie, to troszkę inaczej by to wyglądało. Jak na jego gabaryty, wzrost, wagę i zasięg ramion, jest bardzo dynamiczny, szybki i ruchliwy. Niewygodny przeciwnik - powiedział Wach, cytowany przez portal WP SportoweFakty.

Polak odniósł się też do zachowania Fury'ego, który w pewnym momencie walki zaskakująco zbliżył głowę do głowy Wacha, co według wielu kibiców wyglądało, jakby chciał go ucałować. Zdaniem "Wikinga" takie gierki psychologiczne to stały element u Brytyjczyka. - Chciał mnie pocałować, ale go uniknąłem. To jest jego styl. On dużo mówi, wykonuje dziwne ruchy. Zresztą dlatego właśnie ludzie chcą oglądać jego pojedynki - ocenił 46-latek. Polak dodał również, że to nie jest jego koniec w sportach walki i jeszcze zobaczymy go w akcji.