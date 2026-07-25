Światowe media reagują na walkę Wach - Fury. "Polski worek treningowy"

Gdyby ktoś na początku 2026 roku powiedział, że Mariusz Wach zmierzy się za kilka miesięcy z Tysonem Furym, to nikt trzeźwo myślący raczej by w to nie uwierzył. Boks udowodnił nam jednak, że na wszystko jest jakiś, choćby najmniejszy, procent szans. Brytyjczyk potrzebował rozgrzewki w obliczu nadchodzącego starcia z Anthonym Joshuą, zaś Wach posiadał doświadczenie i CV, które przynajmniej na papierze jakkolwiek sensownie wyglądało. Spotkali się więc w walce zorganizowanej w Tajlandii na oczach... teoretycznie tylko kibiców na żywo, bo transmisji z tego starcia nie było. Media społecznościowe zrobiły jednak swoje.

REKLAMA

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Wach spełnił swoją rolę

Dzięki nim wiemy, że ta walka przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Fury nie miał problemów, by poobijać 46-letniego Wacha. Polakowi udało się trafić niektórymi ciosami, ale sam przyjął ich znacznie więcej. Gdyby nie tytanowa szczęka, którą "Wiking" zawsze miał, padłby zapewne już po serii podbródkowych w 5. rundzie, a tak to wytrzymał 7. Do ósmej już nie wyszedł. Starcie wzbudziło zainteresowanie światowych mediów, jednak większość pisze o nim głównie w kontekście starcia Fury - Joshua.

- Polski worek treningowy stał na drodze Fury'ego do najbogatszej walki, jaką brytyjski boks kiedykolwiek widział. Wach przez siedem rund przyjmował kolejne obrażenia, zanim lekarz wkroczył i to przerwał. Fury bez kłopotów zapewnił sobie bilet do hitowej walki. Gdy Polak musiał zrezygnować, fani w Tajlandii zaczęli buczeć, ale Tyson zmienił to buczenie w aplauz, pocieszając rywala. On nie przyjechał tam szukać poklasku czy tytułów. Szukał rund do przeboksowania - pisze brytyjski dziennik "The Sun".

Świat już czeka na walkę Fury - Joshua

- Fury jasno podkreślał, że pragnie przede wszystkim dobrych rund. I w rzeczy samej gładko przeszedł przez całą rozgrzewkową walkę, zanim doprowadził do jej przerwania. Narożnik Wacha wycofał go z pojedynku po siódmej rundzie. Fury i Joshua, który w sobotę 25 lipca zawalczy z Kristianem Prengą, mają już umówione starcie na listopad - czytamy na stronie amerykańskiej telewizji ESPN.

Ukraiński sport.ua podkreśla, że dla "Gypsy Kinga" wszystko w tej walce było takie, jak być miało. Plan został zrealizowany. - Wach schował się za gardą i prawie nie odpowiadał. Zresztą już na koniec pierwszej rundy ciężko oddychał. Raz trafił rywala, dając pewne ostrzeżenie, ale całościowo Fury walczył w taki sposób, jaki mu odpowiadał. W spokojnym, regulowanym tempie. Czasem odpalał mocniejsze ciosy, czasem klinczował. Okazało się (i nikt nie oczekiwał niczego innego), że Wach nie był w stanie zaskoczyć absolutnie niczym - ocenili Ukraińcy.

- Ja zdałem swój test, zobaczymy czy AJ zda swój. Jednak największym testem dla niego będzie test rozmiaru jego jaj. Dla mnie on jest wielkim gów**m - powiedział Fury po walce w rozmowie ze Sky Sports. Zarzucił też Joshui, że skoro ten nie chciał się z nim skonfrontować w ringu, gdy ten wzywał go po zwycięstwie z Arsłanbekiem Machmudowem, to pewnie w ogóle nie będzie chciał - W Londynie na oczach 70 000 kibiców nie miał odwagi, by wejść do ringu i stanąć naprzeciwko mnie. Zobaczymy, czy kiedykolwiek to zrobi. Mam wątpliwości - stwierdził były mistrz świata.