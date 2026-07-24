Nagły koniec walki Fury'ego z Wachem! To był popis jednego aktora

- To tylko po to, żeby czymś się zająć. On chce się czymś zająć. Chce pozostać w formie - mówił Mike Coppinger, dziennikarza "The Ring", ujawniając powód, dla którego Tyson Fury miał zdecydować się na walkę z Mariuszem Wachem. Ta odbyła się w piątkowy wieczór na Max Muay Thai Stadium w Tajlandii. Do sensacji jednak nie doszło.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent dostał bokserski prezent

Mariusz Wach powalczył z Furym przez siedem rund. Potem stało się to...

Faworytem był oczywiście Brytyjczyk, ale Polaka nie można było skreślać, mimo podeszłego jak na boksera wieku - w grudniu skończy 47 lat. Od początku dominował jednak Fury. Krok po kroku rozbijał naszego rodaka.

Wach przyjmował coraz więcej ciosów, ale się nie poddawał i sam dążył do tego, by zranić rywala. Fury męczył go jednak kolejnymi kombinacjami ciosów. M.in. w piątej rundzie zepchnął Polaka w narożnik i zaserwował mu kilka podbródkowych.

Obraz walki nie zmienił się w kolejnych rundach. Ostatecznie pojedynek miał siedem odsłon i zakończył się przedwcześnie. Wach nie wyszedł bowiem do ósmej rundy. Taką decyzję podjęto po konsultacji z lekarzem.

Zobacz też: Już wiadomo, co Usyk będzie robił po karierze. "Na tym planuję się skupić".

"Mariusz całkiem nieźle wyglądał w 7. rundzie, znalazł kilka prawych, które doszły do głowy Tysona. Oczywiście Fury prowadził walkę, ale nie wyglądał zbyt dobrze. Mariusz z jakimś grymasem wrócił do narożnika, Fury wstał w gotowości do walki, Waszka już niestety nie" - relacjonował Mateusz Hencel na X.

Choć bohater tej walki był jeden, to wielka szkoda, że starcie zakończyło się przedwcześnie. Mimo wszystko na konto Polaka wpłynie spora kwota. Nie ujawniono dokładnej sumy, ale sam Wach zdradził, że będzie to trochę mniej niż 100 tysięcy dolarów.