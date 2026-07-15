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To już oficjalne. Polak zawalczy z byłym mistrzem świata!

Otrzymaliśmy potwierdzenie tego, co kilka dni temu mówił Damian Knyba w "Kanale Sportowym". Polak zawalczy 4 września z Andym Ruizem Juniorem, byłym mistrzem świata wagi ciężkiej! Pojedynek odbędzie się w New Jersey. To kolejne wielkie wydarzenie z udziałem Knyby.
Kabayel vs Knyba
fot. Screen: DAZN Boxing https://www.youtube.com/watch?v=jDzzgGbY0XM

Po raz ostatni na ringu Damiana Knybę (17-1, 11 KO) widzieliśmy w styczniu, kiedy walczył z Agitem Kabayelem (27-0, 19 KO) o pas WBC Interim. Polak zaczął ambitnie, ale reprezentant Niemiec szybko doszedł do głosu i wygrał przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Teraz przed 30-latkiem druga z rzędu duża walka. Kilka dni temu w rozmowie z Kanałem Sportowym zapowiadał, że najprawdopodobniej w październiku nie dojdzie do planowanej potyczki z Kacprem Meyną (17-1, 11 KO), bo przyjął ofertę pojedynku z Andym Ruizem Juniorem (35-2-1, 22 KO). 

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Knyba zawalczy z byłym mistrzem świata

- Chętnie się zmierzę jeszcze z Kacprem, ale nie mogłem nie skorzystać z oferty Eddie'ego Hearna. Głupio wyszło, ale byłbym idiotą, gdybym tego nie przyjął - podkreślił Knyba. Teraz mamy już oficjalne potwierdzenie, że dojdzie do walki pomiędzy Knybą a Ruizem Jr. Pojedynek został zaplanowany na piątek, 4 września, a areną zmagań bokserów będzie Prudential Center w Newark. 

Ruiz Jr. zrobił wielką furorę w świecie sportu 1 czerwca 2019 roku, kiedy sensacyjnie znokautował Anthony'ego Joshuę i zdobył pasy WBO, WBA, IBF wagi ciężkiej. Pół roku później Brytyjczyk w udany sposób się zrewanżował, pokonując Meksykanina jednogłośnie na punkty. Od tamtego czasu Ruiz Jr. stoczył trzy walki - dwie wygrał (na punkty z Chrisem Arreolą i Luisem Ortizem), a ostatnią zremisował (z Jarrellem Millerem). 

Nie wiadomo, czego spodziewać się po byłym mistrzu świata, bo starcie z Knybą będzie dla niego pierwszym od ponad dwóch lat. 

Co z walką Knyba-Meyna?

Zagadką jest także to, co wydarzy się na linii Knyba-Meyna. Obie strony podpisały kontrakt na październikową walkę, ale właściwie niemożliwym jest, by Knyba mógł stoczyć dwa pojedynki w tak krótkim czasie. W rozmowie z Arturem Gacem z Interii Krystian Każyszka, promotor Meyny, mocno wypowiedział się o działaniach rywala swojego podopiecznego.

- Jeżeli się z nami nie dogadają, to będą mieli niesamowite problemy. To będą takie problemy, których myślę, że żaden zawodnik w polskim boksie jeszcze nie miał, ani menedżer reprezentujący zawodnika. Prawo jest po naszej stronie i my działamy zgodnie z literą prawa - podkreślił.

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