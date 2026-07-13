Wach zawalczy z Furym o specjalny pas. Niezwykłe wyróżnienie

Mariusz Wach powraca na bokserskie salony. Słynny polski pięściarz 24 lipca w miejscowości Pattaya w Tajlandii zmierzy się z Tysonem Furym. Starcie budzi ogromne emocje, wiadomo już, że jego stawką będą nie tylko wielkie pieniądze, ale również niezwykłe wyróżnienie.

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Specjalny pas stawką walki Fury'ego z Wachem. "Niezwykła służba"

Mariusz Wach zawalczy z Tysonem Furym o specjalny pas WBC. Informacje przekazano na stronie bokserskiej organizacji.

"Z dumą ogłaszamy, że zwycięzca walki między gwiazdą wagi ciężkiej Tysonem Furym a polskim weteranem Mariuszem Wachem zostanie uhonorowany pierwszym pasem WBC METTA Humanitarian Belt, specjalnym wyróżnieniem, które docenia niezwykłą służbę humanitarną i pozytywny wpływ boksu poza ringiem." cytuje na portalu X informacje ze strony bokserskiej organizacji profil Pro Boxing Fans.

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Wielkie wyróżnienie ze strony WBC

Podkreślono, że pas humanitarny WBC METTA to nagroda dla osób, których działanie pozytywnie wpłynęło na życie innych i odzwierciedla trwałe zaangażowanie organizacji w społeczną odpowiedzialność biznesu. Nie da się ukryć, że faworytem do wyróżnienia jest Fury, którego działania są mocno zauważane. Pięściarz prowadzi w Tajlandii wspólnie z organizatorami gali akcję charytatywną. Dochód ze sprzedaży 1500 biletów VIP ma zostać przekazany na wsparcie dla potrzebujących dzieci w Pattayi. O Furym w samych superlatywach wypowiedział się prezes WBC Mauricio Sulaiman.

- Tyson Fury pokazał, że prawdziwą wielkość mistrza mierzą nie tylko zwycięstwa na ringu, ale także współczucie, hojność i szczere zaangażowanie w poprawę życia innych. Z niecierpliwością oczekuje na możliwość uczczenia niezwykłego wkładu Tysona Fury'ego w działalność humanitarną poprzez wręczenie mu pierwszego pasa WBC METTA Humanitarian Belt w Tajlandii - stwierdził prezes WBC.

Fury przygotowuje się obecnie do wielkiego starcia z Anthonym Joshuą. Legendy boksu mają się zmierzyć jeszcze w tym roku.