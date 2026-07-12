Po raz ostatni Damiana Knybę (17-1) oglądaliśmy w ringu w styczniu, kiedy mierzył się z Agitem Kabayelem (27-0) o tymczasowe mistrzostwo świata WBC. Reprezentant Niemiec przed własną publicznością pokonał Knybę, nokautując go w trzeciej rundzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szybkie strzały z Krzysztofem Głowackim

Knyba zawalczy z Ruizem Juniorem! Wielki pojedynek Polaka

W październiku miało dojść do hitowego - jak na polskie warunki - starcia pomiędzy Knybą a Kacprem Meyną. Wiele wskazuje na to, że ta walka zostanie przełożona. Wszystko dlatego, że Knyba otrzymał propozycję nie do odrzucenia. O wszystkim opowiedział w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

- Promotor Krystian Każyszka, który reprezentuje Meynę, długo nas trzymał w niepewności co do tej walki, a w międzyczasie trafiła się ogromna szansa, czyli walka z byłym mistrzem światem - Andym Ruizem Juniorem (35-2-1), więc też ją przyjąłem. Podpisałem kontrakt na walkę z Meksykaninem, a że walka odbędzie się w USA (New Jersey) we wrześniu, to ten termin październikowy z Meyną odpada - podkreślił Knyba.

Mierzący 201 cm pięściarz mówi wprost, że szanuje Meynę, ale celuje wysoko, a walka z Ruizem Jr jest dla niego wielką szansą.

- Chętnie się zmierzę jeszcze z Kacprem, ale nie mogłem nie skorzystać z oferty Eddiego Hearna. Głupio wyszło, ale byłbym idiotą, gdybym tego nie przyjął - dodał Knyba.

1 czerwca 2019 roku Meksykanin sensacyjnie pokonał Anthony'ego Joshuę, zostając pierwszym mistrzem świata wszechwag w historii swojego kraju. Pół roku później stracił w rewanżu mistrzowskie pasy, a następnie stoczył zaledwie trzy pojedynki.

Ostatni miał miejsce 3 sierpnia 2024 roku, kiedy zremisował z Jarrellem Millerem. Knyba zapowiada, że będzie przygotowywał się na najlepszą wersję Ruiza, czyli taką jaką zaprezentował w pierwszej walce z Joshuą.

Czytaj także: Odważne słowa Wacha przed hitowym starciem z Furym. "Popsuć im plany"

Sam Brytyjczyk obecnie trenuje z naszym bokserem, więc być może zdradzi mu kilka cennych informacji o meksykańskim pięściarzu.