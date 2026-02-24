Hit nad hity! Ta walka przejdzie do historii. Rewanż po 11 latach

2 maja 2015 roku w MGM Grand w Las Vegas doszło do walki, która w mediach hucznie była promowana, jako starcie stulecia w boksie. Floyd Mayweather Jr. walczył z Manny'm Pacquiao. Rywalizacja w oczach wielu rozczarowała, a po 12 rundach sędziowie uznali, że lepszy był Amerykanin, punktując na jego korzyść 118:110 i 116:112.

Wielki rewanż po 11 latach. Netflix ogłasza

Tamta walka okazała się w owym czasie zmienić postrzeganie świata boksu. Aż 4,6 miliona wykupionych pakietów PPV i ponad 410 milionów dolarów przychodu, w tym 72,2 mln dolarów wpływu z biletów mogły budzić respekt.

Teraz, po 11 latach od tamtych wydarzeń, okazuje się, że amerykańsko-filipińska historia będzie miała kontynuację. Dojdzie do wielkiego rewanżu, który znów może poruszyć światem boksu. O wszystkim poinformował Netflix.

"Dwie największe ikony w historii boksu ponownie się zmierzą w pierwszym profesjonalnym meczu bokserskim w Sphere w Las Vegas. Sobota, 19 września. Na żywo na całym świecie wyłącznie na Netflixie" - napisała platforma streamingowa na swoim profilu na portalu X.

"Jeszcze niedawno sportu nie mieli wcale. Teraz kroją część tego tortu dla siebie i pewnie będą sięgali po większe kawałki. Netflix z walką Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao 19.09 live dla wszystkich abonentów" - tak na portalu X tę informację skomentował Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Floyd Mayweather Jr. w tym roku kończy 49 lat - 24 lutego obchodzi urodziny - i na ringu zawodowym po raz ostatni walczył w 2017 roku, gdy pokonał Conora McGregora. Zakończył bogatą karierę z rekordem 50-0, 27 KO. Jego rywal, młodszy o rok Pacquiao, może się pochwalić rekordem 62-8-3, 39 KO. Filipińczyk wrócił na ring w 2025 rok, remisując z Mario Barriosem.