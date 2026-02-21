Wielki powrót! Legendarny pięściarz wznawia karierę. "Nikt nie zarobi więcej"

Floyd Mayweather Jr od prawie dekady pozostaje na sportowej emeryturze. Przerywanej co jakiś czas walkami pokazowymi np. z Loganem Paulem, ale ostatni oficjalny pojedynek na w pełni profesjonalnym poziomie stoczył w 2017 roku, gdy wygrał przez TKO w 10. rundzie z gwiazdą MMA Conorem McGregorem. Była to jego pięćdziesiąta wiktoria (nigdy nie przegrał). Za to jego ostatnim w pełni bokserskim rywalem, z którym walczył o mistrzostwo świata był Andre Berto. Amerykanin zwyciężył z nim jednogłośną decyzją sędziów we wrześniu 2015 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o skandalu z udziałem Viniciusa: No, cwaniak zakrył usta

Kolejna pokazówka i koniec? Nic z tych rzeczy!

Dziś Mayweather ma już 48 lat, a przed nim pokazowa walka, w której jego przeciwnikiem będzie Mike Tyson. Ich starcie ma się odbyć 25 kwietnia w Demokratycznej Republice Konga, czyli w kraju, w którym w 1974 roku odbył się legendarny pojedynek "Rumble in the Jungle" pomiędzy Muhammadem Alim a Georgem Foremanem. Wielu myślało, że to po prostu kolejna pokazówka z udziałem Mayweathera, mająca na celu wygenerować mnóstwo pieniędzy. Okazuje się, iż "Money" wcale nie zamierza na tym poprzestać. Amerykanin oficjalnie poinformował, że po starciu z Tysonem zamierza wznowić profesjonalną karierę.

Mayweather powróci do profesjonalnego boksu!

- Wciąż mam w sobie wszystko, czego trzeba, by ustanowić więcej rekordów w boksie. Od mojego nadchodzącego eventu z Tysonem do mojej następnej profesjonalnej walki, nikt nie wygeneruje więcej szumu, nie będzie miał większej światowej publiki, ani nie zarobi więcej pieniędzy niż ja. Planuję robić to dalej z moim partnerem medialnym CSI Sports/FIGHT SPORTS - napisał Mayweather Jr w oficjalnym oświadczeniu dla stacji telewizyjnej ESPN. Nadchodzący powrót byłego mistrza pięciu kategorii wagowych potwierdzili też szefowie CSI Sports Richard i Craig Miele.

- Floyd znów zdominuje świat boksu z największą publiką na świecie oraz największymi dochodami, jakie kiedykolwiek widzieliśmy - powiedzieli w rozmowie z ESPN. Na ten moment nie wiadomo z kim potencjalnie mógłby zmierzyć się Mayweather Jr. W lipcu zeszłego roku do ringu powrócił jego wielki rywal Manny Pacquiao, który z miejsca dostał walkę z mistrzem WBC w wadze półśredniej Mario Barriosem (skończyła się remisem, choć zdaniem wielu Filipińczyk ją wygrał). Mayweather zapewne też od razu zechce walczyć o największe laury. Lub zmierzyć się po raz drugi z Pacquiao, z którym wygrał na punkty w 2015 roku.