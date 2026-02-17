To nie żart. Mike Tyson wraca na ring. Nie do wiary, z kim się zmierzy

Mike Tyson i Floyd Mayweather to bez wątpienia ikony boksu. Byli wielcy pięściarze od lat są już na sportowych emeryturach i co pewien czas jednak wracają na ring, by za ogromne pieniądze stoczyć walki pokazowe. Co pewien czas jednak wracają na ring, by za ogromne pieniądze stoczyć walki pokazowe.

Tyson przestraszy się Mayweathera? "Jestem najlepszy"

O tym starciu mówiło się już od kilku miesięcy. Długo wydawało się jednak, że mistrz świata w pięciu kategoriach wagowych zmierzy się w wielkim rewanżu (za walkę z 2015 roku) z Filipińczykiem Mannym Pacquiao. Negocjacje z Netfliksem stanęły w martwym punkcie, więc odgrzano temat pojedynku Mayweathera z Tysonem.

- Ta walka to coś, o czym ani świat, ani ja nigdy nie myśleliśmy, że może się wydarzyć. Jednak boks wkroczył w nową erę nieprzewidywalności. A to starcie jest tak nieprzewidywalne, jak to tylko możliwe. Wciąż nie mogę uwierzyć, że Floyd naprawdę chce to zrobić. To będzie szkodliwe dla jego zdrowia, ale skoro tego chce, kontrakt jest podpisany i to się dzieje! - powiedział w rozmowie dla TMZ we wrześniu 2025 roku Mike Tyson.

Floyd Mayweather odpowiedział wówczas w swoim stylu: - Robię to od 30 lat i nie było ani jednego zawodnika, który zdołałby splamić moje dziedzictwo. Dobrze wiecie, że jeśli się za coś biorę, to będzie to coś wielkiego i legendarnego. Jestem najlepszy w bokserskim biznesie. Ta walka da fanom to, czego chcą.

Niektórzy kibice boksu będą zapewne zniesmaczeni starciem tych dwóch sportowych emerytów. Z drugiej strony poznaliśmy nieco więcej szczegółów. Walka, o czym poinformował "The Ring", odbędzie się 25 kwietnia w DR Konga. Miejsce to jest nieprzypadkowe. W Kinszasie (stolicy ówczesnego Zairu) w 1974 roku w ramach słynnego "Rumble in the Jungle" zmierzyli się ze sobą Muhammad Ali oraz George Foreman. Starcie Tysona z Mayweatherem ma w pewien sposób nawiązać do tamtego legendarnego pojedynku.

Nie da się jednak oszukać mijającego czasu. 59-letni Mike Tyson, w ostatniej pokazowej walce, jednogłośnie przegrał z o 30 lat młodszym influencerem Jake'em Paulem. Sam pojedynek był wielkim rozczarowaniem, głównie ze względu na formę "Żelaznego Mike'a", ale przyciągnął przed ekrany Netfliksa aż 108-milionową publiczność. Z kolei 48-letni Floyd Mayweather, w kwietniu 2024 roku, stoczył pełną, 8-rundową walkę z Johnem Gottim III.

"W roku 2026 roku wielu fanów boksu wolałoby nie oglądać starcia Tyson-Mayweather. Inni z radością powitają ten pojedynek, a jeszcze inni będą ją śledzić tylko ze względu na nostalgię towarzyszącą samemu wydarzeniu" - skomentował Marcus Smith z "US Today".