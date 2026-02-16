Dlatego Usyk jest lepszy od Tysona i Alego. Ależ słowa mistrza świata

Ołeksandr Usyk stoczył 24 walki na zawodowych ringach i wszystkie wygrał, z czego 15 przez nokaut. Po dominacji w wadze junior ciężkiej jest także bezapelacyjnie najlepszy w królewskiej dywizji wagowej. Wystarczy wspomnieć, że dwukrotnie pokonywał takich pięściarzy jak: Anthony Joshua, Tyson Fury i Daniel Dubois. Chce mieć także na swoim koncie zwycięstwo z Deontayem Wilderem. Amerykanin co prawda najlepsze lata ma za sobą, ale to ważna postać wagi ciężkiej, stąd Usyk koniecznie zamierza z nim się pojedynkować.

Briedis wprost o Usyku. "Ludzie nie do końca rozumieją"

Często Usyk porównywany jest do wielkich mistrzów - Muhammada Alego i Mike'a Tysona. Ci dwaj panowie na zawodowych ringach stoczyli zdecydowanie więcej bojów niż Ukrainiec. Według Mairisa Briedisa nie ma to znaczenia w kontekście klasyfikacji najlepszych pięściarzy w historii.

Łotysz, który w przeszłości przegrał z Usykiem na punkty w wadze junior ciężkiej, podkreśla, że ceni go wyżej od Tysona i Alego.

- Uważam, że Oleksandr Usyk to świetny zawodnik. Ludzie nie do końca rozumieją, jak wyjątkowy jest. Spójrzcie: Tyson został znokautowany, poniósł porażki. To samo stało się z Muhammadem Alim. Ale Usyk przeszedł całą karierę bez ani jednej porażki. Dlatego jest najlepszy. Wygrał wszystko jako amator i zawodowiec. Najpierw został niekwestionowanym mistrzem wagi junior ciężkiej, a potem zdobył wszystkie pasy w wadze ciężkiej. Osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia - nikt inny tego nie dokonał - powiedział Briedis, cytowany przez portal sport.ua.

Usyk wie, że zbliża się do końca kariery

Co ciekawe, kilka miesięcy wcześniej łotewski bokser doradził niekwestionowanemu mistrzowi świata zakończenie kariery. Jak podkreślił, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na ringu.

- Usyk powinien przejść na emeryturę i odejść jak król. Najlepiej odejść we właściwym momencie, bo konsekwencje mogą być tragiczne. Czas jest najważniejszy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości. A w boksie wszystko jest możliwe - skwitował.