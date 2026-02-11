Holyfield zachwycony gwiazdą wagi lekkiej. "Jest groźniejszy od Mike'a Tysona"

Gervonta Davis to jedna z największych gwiazd wagi lekkiej ostatnich lat. Amerykanin jest wielokrotnym mistrzem świata w trzech kategoriach wagowych (super piórkowej, lekkiej i super lekkiej). W ostatnim czasie zachwytu nad pięściarzem nie krył Evander Holyfield.

Holyfield zachwycony gwiazdą wagi lekkiej. "Jest groźniejszy od Tysona"

Gervonta Davis zachwycił legendarnego, amerykańskiego boksera Evandera Holyfielda. Słynny pięściarz porównał młodszego kolegę do swojego wielkiego rywala Mike'a Tysona, podkreślając, że pod pewnymi względami gwiazda wagi lekkiej jest nawet lepsza od słynnej "Bestii".

"Davis to naprawdę wysokiej klasy i doświadczony bokser, który pod pewnymi względami przypomina mi Whittakera. Davis ma zarówno doskonałą technikę, jak i potężny cios. Połączenie tych cech czyni go jeszcze groźniejszym niż Mike Tyson" - powiedział Evander Holyfield, cytowany przez portal sport.ua.

Gervonta Davis jest znany z kontrowersyjnego wizerunku

Davis od lat błyszczy w boksie zawodowym, jednak jego postawa poza ringiem jest daleka od ideału. Pięściarz jest znany z kontrowersyjnych zachowań. W poprzednim roku o Amerykaninie było głośno, po tym jak ubliżył Ukraińcowi Denysowi Berinczykowi.

- Ten Ukrainiec to kompletny dupek. To przeciętny bokser, po prostu śmieć. Top Rank (promotorzy walki Davis - Berinczyk przyp. red.) po prostu wie, jak pracować i znajdować wygodnych przeciwników. Wiedzą, jak znaleźć bokserów z dobrym rekordem, nawet z pasem mistrzowskim, którzy w rzeczywistości są po prostu do bani - powiedział Gervonta Davis w rozmowie z magazynem "The Ring" w 2025 roku.

Gervonta Davis na zawodowym ringu stoczył 31 walk, wygrał 30, w tym 28 przez nokaut. Nigdy nie przegrał, raz zremisował.