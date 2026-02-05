ICE potwierdziło aresztowanie znanego Polaka! "Nielegalny imigrant"

Pierwsze informacje o aresztowaniu Andrzeja Wawrzyka przekazał w grudniu portal Boxing Zone. Polski bokser miał trafić do aresztu znajdującego się na Florydzie, informacje 22 grudnia dla Przeglądu Sportowego potwierdziło biuro szeryfa. Początkowo mówiono o drobnej kradzieży, jak się jednak okazuje sprawa jest poważniejsza.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent dostał bokserski prezent

ICE potwierdza. "Andrzej Wawrzyk został aresztowany"

Dla Przeglądu Sportowego informacje o aresztowaniu Wawrzyka potwierdził federalny Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). Problemy boksera są poważne, łamał prawo przez ponad dwa lata.

"Andrzej Wawrzyk, nielegalny imigrant z Polski, został aresztowany przez biuro szeryfa hrabstwa Sarasota za posiadanie urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą sklepową, drobną kradzież i opór podczas aresztowania. Wawrzyk został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych 31 lipca 2023 r. jako tymczasowy gość z zezwoleniem na pobyt do 20 września 2023 r. Przekroczył dozwolony okres pobytu o ponad 2 lata, łamiąc prawo. ICE nałożyło na Wawrzyka nakaz zatrzymania imigracyjnego, podczas gdy czeka go lokalny proces" - przekazał Przeglądowi Sportowemu ICE.

Zobacz też: Różalski powiedział wprost, co myśli o Pudzianowskim. Króciutko

Amerykanie z apelem do nielegalnych imigrantów. Oferują tysiące dolarów

ICE przekazało Przeglądowi Sportowemu również interesującą informację skierowaną do wszystkich nielegalnych imigrantów. Amerykanie wszystkim osobom, które nie mają prawa przebywać na terenie kraju oferują bezpłatny lot i 2600 dolarów.

"Zachęcamy wszystkich nielegalnych imigrantów do skorzystania z aplikacji CBP Home App w celu zorganizowania swojego wyjazdu. Stany Zjednoczone oferują nielegalnym imigrantom 2600 dolarów i bezpłatny lot w celu samodzielnej deportacji. Zachęcamy wszystkie osoby przebywające tu nielegalnie do skorzystania z tej oferty i zachowania szansy na powrót do Stanów Zjednoczonych w legalny sposób, aby spełnić amerykański sen. W przeciwnym razie zostaną Państwo aresztowani i deportowani bez możliwości powrotu" - poinformował "Przegląd Sportowy" ICE.

Andrzej Wawrzyk to polski bokser wagi ciężkiej. Były mistrz Polski i pretendent do pasa WBA Regular. Na zawodowym ringu wygrał 34 razy, w tym 20 razy przez nokaut, odnotował zaledwie 5 porażek.