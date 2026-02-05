ICE potwierdziło aresztowanie znanego Polaka! "Nielegalny imigrant"

Pierwsze informacje o aresztowaniu Andrzeja Wawrzyka przekazał w grudniu portal Boxing Zone. Polski bokser miał trafić do aresztu znajdującego się na Florydzie, informacje 22 grudnia dla Przeglądu Sportowego potwierdziło biuro szeryfa. Początkowo mówiono o drobnej kradzieży, jak się jednak okazuje sprawa jest poważniejsza.
Dla Przeglądu Sportowego informacje o aresztowaniu Wawrzyka potwierdził federalny Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). Problemy boksera są poważne, łamał prawo przez ponad dwa lata.
"Andrzej Wawrzyk, nielegalny imigrant z Polski, został aresztowany przez biuro szeryfa hrabstwa Sarasota za posiadanie urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą sklepową, drobną kradzież i opór podczas aresztowania. Wawrzyk został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych 31 lipca 2023 r. jako tymczasowy gość z zezwoleniem na pobyt do 20 września 2023 r. Przekroczył dozwolony okres pobytu o ponad 2 lata, łamiąc prawo. ICE nałożyło na Wawrzyka nakaz zatrzymania imigracyjnego, podczas gdy czeka go lokalny proces" - przekazał Przeglądowi Sportowemu ICE.
ICE przekazało Przeglądowi Sportowemu również interesującą informację skierowaną do wszystkich nielegalnych imigrantów. Amerykanie wszystkim osobom, które nie mają prawa przebywać na terenie kraju oferują bezpłatny lot i 2600 dolarów.
"Zachęcamy wszystkich nielegalnych imigrantów do skorzystania z aplikacji CBP Home App w celu zorganizowania swojego wyjazdu. Stany Zjednoczone oferują nielegalnym imigrantom 2600 dolarów i bezpłatny lot w celu samodzielnej deportacji. Zachęcamy wszystkie osoby przebywające tu nielegalnie do skorzystania z tej oferty i zachowania szansy na powrót do Stanów Zjednoczonych w legalny sposób, aby spełnić amerykański sen. W przeciwnym razie zostaną Państwo aresztowani i deportowani bez możliwości powrotu" - poinformował "Przegląd Sportowy" ICE.
Andrzej Wawrzyk to polski bokser wagi ciężkiej. Były mistrz Polski i pretendent do pasa WBA Regular. Na zawodowym ringu wygrał 34 razy, w tym 20 razy przez nokaut, odnotował zaledwie 5 porażek.