Marian Kasprzyk nie żyje. "Jeden z najwybitniejszych w naszych dziejach"

Przykre wieści napłynęły z Bielskiego Klubu Bokserskiego Beskidy. W komunikacie poinformowano o śmierci byłego pięściarza Mariana Krzysztofa Kasprzyka. "Z przykrością informujemy, że odszedł wybitny sportowiec, który pozostanie na zawsze w naszej pamięci R.I.P" - czytamy.

Marian Kasprzyk nie żyje. Mistrz olimpijski miał 86 lat

Marian Krzysztof Kasprzyk zmarł 2 lutego i miał 86 lat. "Bardzo przykre wiadomości… W wieku 86 lat zmarł Marian Kasprzyk - legenda naszego boksu. Mistrz olimpijski z 1964 roku, brązowy medalista z Rzymu z 1960. Jeden z wielkich mistrzów Papy Stamma i jeden z najwybitniejszych pięściarzy w naszych dziejach..." - napisał Piotr Jagiełło z TVP Sport.

Marian Kasprzyk urodził się 22 września 1939 roku w Kołomani (woj. świętokrzyskie). W boksie amatorskim odniósł niesamowite sukcesy. Podczas igrzysk olimpijskich w Rzymie 1960 zdobył brązowy medal w wadze lekkopółśredniej. Rok później - w Belgradzie 1961 sięgnął po brąz mistrzostw Europy w tej samej kategorii wagowej oraz w tym samym roku zdobył brązowy medal mistrzostw Polski.

Na igrzyskach olimpijskich w Tokio 1964 sięgnął po złoto. Warto podkreślić, że w pierwszej rundzie finałowej walki złamał kciuk, ale to nie przeszkodziło mu w pokonaniu Ricardasa Tamulisa - ówczesnego dwukrotnego mistrza Europy.

W całej swojej karierze Marian Krzysztof Kasprzyk stoczył 270 walk - 232 wygrał, 10 zremisował i 28 przegrał. W 2004 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2021 Krzyżem Komandroskim Orderu Odrodzenia Polski.