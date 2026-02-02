Usyk przerwał milczenie ws. kolejnego rywala. Nagle padło słowo: "Polska"

Ołeksandr Usyk od maja 2024 r. pozostaje absolutnym dominatorem wagi ciężkiej. Wtedy to dzięki wygranej z Tysonem Furym w Rijadzie obronił pasy IBF, IBO, WBA i WBO i odebrał rywalowi pas WBC. Jeszcze w tym samym roku w grudniu doszło między nimi do rewanżu, w którym ponownie wygrał Ukrainiec. Od tamtej pory stoczył on tylko jedną walkę. W lipcu 2025 r. znokautował Daniela Dubois. Wtedy też rozgorzała dyskusja, kto powinien być jego kolejnym rywalem. Jak na razie odpowiedzi wciąż nie ma. W końcu jednak głos w tej sprawie zabrał sam Usyk.

Usyk zdradził, kiedy kolejna walka. Padło pytanie o rywala

Pięściarz udzielił krótkiego wywiadu kanałowi Seconds Out. Na początek pytany był, kiedy odbędzie jego kolejna walka. - Może w marcu wrócę na ring - odpowiedział. Co do tego, kto będzie jego przeciwnikiem, nie był już tak precyzyjny. - Nie wiem. Przygotowujemy się - rzucił.

Wtedy dziennikarz przywołał nazwisko Tysona Fury'ego. "Król Cyganów", mimo że po ostatniej walce z Usykiem zakończył sportową karierę, nie tak dawno zapowiedział, że ją wznowi. Pod koniec grudnia wyraził natomiast chęć jeszcze jednego rewanżu. - W przyszłości postaram się zorganizować trylogię z Usykiem, jeśli nadal będę planował walkę - stwierdził w rozmowie z Queensberry.

To będzie następny rywal Usyka? Tylko usłyszał nazwisko i powiedział: "Tak, chcę"

A jak do tego pomysłu ustosunkował się Ukrainiec? - Tak, chcę walki z Tysonem Furym. Żaden problem - przyznał otwarcie. Doszło tu więc do pewnej zmiany, bo jeszcze niedawno Usyk deklarował, że zgodzi się na taki pojedynek, pod warunkiem że znów będzie to walka o tytuł absolutny.

Na koniec padło pytanie, gdzie miałoby dojść do takiego starcia i czy wybór padnie na Wielką Brytanię. - Arabia Saudyjska, USA, nie ma znaczenia - odparł Usyk. - A Polska? - dopytywał dziennikarz. - Nie ma znaczenia - uciął temat znakomity pięściarz.