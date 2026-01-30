Joshua wreszcie przerwał milczenie po tragicznym wypadku. Złożył obietnicę

Anthony Joshua oraz Latifa Ayodele i Sine Ghami byli w SUV-ie, który 29 grudnia zderzył się z stojącą ciężarówką na ruchliwej autostradzie łączącej Lagos i Ibadan w Nigerii. W wypadku, który kosztował życie jego przyjaciół, bokser odniósł niewielkie obrażenia. Ayodele był osobistym trenerem byłego dwukrotnego mistrza świata wagi ciężkiej, a Ghami jego trenerem siłowym i kondycyjnym. Obaj zginęli na miejscu wypadku.

Anthony Joshua zdradził swoje plany. Tak chce uczcić pamięć o współpracownikach

Joshua od czasu wypadku nie zabierał publicznie głosu. Zrobił to dopiero w czwartek 29 stycznia na swoim kanale na YouTubie. Tam złożył też bardzo ważną deklarację. - Moim celem jest pomóc ich rodzinom, by osiągnęły swoje cele, choć Latify i Sine nie ma już z nami - oznajmił.

Brytyjczyk chce, aby plany jego tragicznie zmarłych kompanów zostały zrealizowane nawet po ich odejściu. - Pomogę osiągnąć ich marzenia. Nie tylko ja, ale cały zespół będzie to wspierał. Pomoc będzie systematyczna. Zrobię to, co jest słuszne wobec nich, zrobię to, co jest słuszne wobec ich rodzin, i to jest najważniejsze - stwierdził Joshua. I dodał: - Pewnego dnia nadejdzie moja godzina i nie boję się tego ani trochę. Właściwie to pocieszające, że mam dwóch braci po drugiej stronie. Wcześniej traciłem bliskich, ale nie sądzę, żebym tracił takich ludzi.

W filmie Joshua nie zdradził zbyt wiele na temat swoich planów bokserskich, ale zaznaczył, że „misja musi być kontynuowana". - Nie chodzi o dziedzictwo, chodzi po prostu o to, aby postępować słusznie i wiem, że zrobię to, co jest dla nich słuszne – powtórzył.

Wypadek w Nigerii miał miejsce kilka tygodni po tym, jak Joshua pokonał w Miami YouTubera Jake’a Paula. Nie wiadomo czy i kiedy Brytyjczyk wróci do ringu.Słynny promotor Eddie Hearn powiedział jednak, że 36-letni Joshua otrzyma tyle czasu, ile potrzebuje, aby poradzić sobie z całą sytuacją. Bokser na początku tego miesiąca opublikował w Internecie film, na którym wraca na salę gimnastyczną i uderza w ochraniacze wraz z trenerem. Ćwiczenia nazwał "terapią siły psychicznej".