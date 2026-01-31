Tak Usyk odpowiada krytykom. Oto co mówią mu rywale za zamkniętymi drzwiami

Ołeksandr Usyk jest jednym z najlepszych bokserów w historii sportu, ale jego wielką miłością jest też piłka nożna. Ukrainiec mocno wspiera Polissię Żytomierz - widnieje nawet jako jeden z napastników na oficjalnej stronie klubu.

Trzecia drużyna ligi ukraińskiej przygotowuje się do wznowienia rozgrywek na obozie w Hiszpanii, a Usyk bierze czynny udział w treningach z zespołem. Na jednym z nich został powalony przez obrońcę Polissii, Joao Vialle. - Stąpałem po ostrzu noża. Na szczęście się nie wkurzył, więc pozostaliśmy przyjaciółmi - stwierdził Brazylijczyk.

Tego nie lubi Ołeksandr Usyk

Na swoim kanale w serwisie YouTube Usyk przeprowadził relację z piłkarskich treningów. Bokser poruszał też inne tematy. Opowiedział o swoich uczuciach dotyczących krytycznych komentarzy. - Każdego dnia słyszę, że jestem za stary, że mam już 39 lat, że przyszedł już czas na młodych, bo oni są już gotowi - zaczął, sugerując, że przeszkadzają mu przede wszystkim opinie dotyczące jego wieku.

Odpowiadając, pięściarz przytoczył historie ze sparingów, gdzie na sali zwykle jest tylko garstka najbliższych mu osób i mało co wychodzi na światło dzienne. - Moi sparingpartnerzy mają maksymalnie 25-26 lat. Kiedy wychodzą z ringu po treningu, podchodzą albo do mnie, albo do trenera i mówią: "Wiesz co? Myślę, że jest wkurzony na tę gadkę, że jest za stary. Bije tak mocno, o co mu chodzi?". Wszystko, co ludzie mówią za twoimi plecami, słyszy tylko twoja d**a - filozoficznie stwierdził Ukrainiec.

Ołeksandr Usyk najmocniejszy mimo wieku

I rzeczywiście, pomimo skończenia 39 lat, Ołeksandr Usyk wciąż jest najlepszym bokserem wagi ciężkiej. Posiada pasy wagi ciężkiej trzech federacji - WBA, WBC oraz IBF. Mike Tyson uważa, że nikt nie jest w stanie dorównać Ukraińcowi, a magazyn The Ring uznał go za czwartego najlepszego boksera XXI wieku bez podziału na kategorie wiekowe.

Ostatnia walka 39-latka odbyła się 19 lipca zeszłego roku. Daniel Dubois został znokautowany w piątej rundzie. Kolejnym rywalem Ołeksandra Usyka może zostać Deontay Wilder. - Była wielka trójka, czyli Fury, Joshua i właśnie Wilder. Fury'ego i Joshuę pokonałem już po dwa razy, został mi więc z tej wielkiej trójki tylko jeden niepokonany - powiedział w rozmowie z portalem rtfight.com