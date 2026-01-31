Powrót na stronę główną

Tak Usyk odpowiada krytykom. Oto co mówią mu rywale za zamkniętymi drzwiami

Ołeksandr Usyk jest mistrzem świata wagi ciężkiej trzech federacji, ale wciąż nie zostały ogłoszone plany dotyczące jego następnej walki. Ukrainiec chciałby zmierzyć się z Deontayem Wilderem, którego jeszcze nie miał okazji pokonać. A kiedy wejdzie do ringu z młodszymi rywalami? Zdaniem wielu, 39-latek jest już zbyt wiekowy. On sam jest innego zdania. Przytacza, co słyszy od swoich sparingpartnerów.
Oleksandr Usyk
Ołeksandr Usyk jest jednym z najlepszych bokserów w historii sportu, ale jego wielką miłością jest też piłka nożna. Ukrainiec mocno wspiera Polissię Żytomierz - widnieje nawet jako jeden z napastników na oficjalnej stronie klubu. 

Trzecia drużyna ligi ukraińskiej przygotowuje się do wznowienia rozgrywek na obozie w Hiszpanii, a Usyk bierze czynny udział w treningach z zespołem. Na jednym z nich został powalony przez obrońcę Polissii, Joao Vialle. - Stąpałem po ostrzu noża. Na szczęście się nie wkurzył, więc pozostaliśmy przyjaciółmi - stwierdził Brazylijczyk.

Tego nie lubi Ołeksandr Usyk

Na swoim kanale w serwisie YouTube Usyk przeprowadził relację z piłkarskich treningów. Bokser poruszał też inne tematy. Opowiedział o swoich uczuciach dotyczących krytycznych komentarzy. - Każdego dnia słyszę, że jestem za stary, że mam już 39 lat, że przyszedł już czas na młodych, bo oni są już gotowi - zaczął, sugerując, że przeszkadzają mu przede wszystkim opinie dotyczące jego wieku.

Odpowiadając, pięściarz przytoczył historie ze sparingów, gdzie na sali zwykle jest tylko garstka najbliższych mu osób i mało co wychodzi na światło dzienne. - Moi sparingpartnerzy mają maksymalnie 25-26 lat. Kiedy wychodzą z ringu po treningu, podchodzą albo do mnie, albo do trenera i mówią: "Wiesz co? Myślę, że jest wkurzony na tę gadkę, że jest za stary. Bije tak mocno, o co mu chodzi?". Wszystko, co ludzie mówią za twoimi plecami, słyszy tylko twoja d**a - filozoficznie stwierdził Ukrainiec.

Ołeksandr Usyk najmocniejszy mimo wieku

I rzeczywiście, pomimo skończenia 39 lat, Ołeksandr Usyk wciąż jest najlepszym bokserem wagi ciężkiej. Posiada pasy wagi ciężkiej trzech federacji - WBA, WBC oraz IBF. Mike Tyson uważa, że nikt nie jest w stanie dorównać Ukraińcowi, a magazyn The Ring uznał go za czwartego najlepszego boksera XXI wieku bez podziału na kategorie wiekowe.

Ostatnia walka 39-latka odbyła się 19 lipca zeszłego roku. Daniel Dubois został znokautowany w piątej rundzie. Kolejnym rywalem Ołeksandra Usyka może zostać Deontay Wilder. - Była wielka trójka, czyli Fury, Joshua i właśnie Wilder. Fury'ego i Joshuę pokonałem już po dwa razy, został mi więc z tej wielkiej trójki tylko jeden niepokonany - powiedział w rozmowie z portalem rtfight.com

