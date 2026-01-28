46-letni Polak zawalczy o pas WBO! Borek grzmi: "Boks jest chory"

Mariusz Wach jest legendą polskiego boksu. Szczyt jego kariery przypada na 2012 roku, bokser stoczył wówczas walkę o pięć mistrzowskich pasów ze słynnym Władimirem Kliczko. Była to pierwsza porażka Polaka w karierze, wcześniej wygrał aż 28 walk. Niestety w kolejnych latach kariera Wacha stopniowo szła w dół, dziś jest cieniem wielkiego mistrza.

Mariusz Wach zawalczy o mistrzostwo WBO. To zaskakująca decyzja

Biorąc pod uwagę duży spadek formy Wacha w ostatnich latach, dość zaskakująco wygląda decyzja o przyznaniu mu walki o pas WBO European w wadze ciężkiej. Polak ma się zmierzyć z Wiktorem Wychrystem. To utytułowany ukraiński bokser, który ma na koncie m.in. Mistrzostwo Europy i Igrzysk Europejskich.

- 25 marca w Budapeszcie Mariusz Wach (39-12) zmierzy się z Wiktorem Wychrystem (17-1) o pas WBO European w wadze ciężkiej. 46-letniemu Ważce boksowanie chyba nigdy się nie znudzi - przekazał na portalu X dziennikarz TVP Sport, Piotr Jagiełło.

Borek komentuje walkę Wacha. "Boks jest chory"

Decyzję o walce dla Wacha postanowił skomentować na portalu X Mateusz Borek, m.in. dziennikarz i promotor bokserski zwrócił uwagę, że przyznanie polskiemu bokserowi tak ważnego starcia wygląda dość absurdalnie, biorąc pod uwagę jego ostatnie występy.

- Niech sobie Waszka zarabia. Ale.. Boks jest chory. Przegrywasz 6 ostatnich walk na 9 stoczonych. Wygrywasz pomiędzy porażkami z Sisińskim, Bołozem i Ćwikiem i walczysz o ME - napisał na portalu X Mateusz Borek.

Mariusz Wach w trakcie całej kariery stoczył 50 walk, wygrał 38 w tym 20 przez nokaut. Z ringu schodził pokonany 12 razy.