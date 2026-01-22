Polski pięściarz w śpiączce po ciężkim nokaucie. "Wycięto fragment czaszki"

Denis Mądry doznał urazu głowy podczas gali KBN 43: MAXLIGA MASTERS - THE SHOWDOWN w Dzierżoniowie. 31-letni zawodnik walczył z Igorem Prygą, który do tej pory budował swój rekord na przeciętnych rywalach. W szóstej rundzie walki Mądry był jednak dwukrotnie liczony i za drugim razem sędzia nie pozwolił już zawodnikowi na wznowienie pojedynku.

Denis Mądry w śpiączce. Nowe informacje o stanie zdrowia boksera

Jak podał Piotr Jagiełło z TVP Sport, 31-latek opuścił galę na noszach. Zawodnik został ciężko znokautowany i konieczne okazało się przewiezienie go do szpitala w Wałbrzychu. Tam przeszedł operację.

- U Denisa istniało bezpośrednie zagrożenie życia, po tomografie od razu pojechał na blok operacyjny. Przekazano nam informację, że stan jest bardzo ciężki, wręcz śmiertelny, wymagający natychmiastowej operacji. ściągnięte zostały krwiaki, dodatkowo Denis musiał mieć wycięty fragment kości czaszki, żeby wyrównać ciśnienie śródczaszkowe i zrobić więcej miejsca dla obrzękniętego mózgu. Denis pozostaje w śpiączce farmakologicznej, ale jego obecny stan jest stabilny - mówiła narzeczona zawodnika w rozmowie z Interią Sport.

Partnerka zawodnika podała też, że lekarze podejmą próbę wybudzenia zawodnika. - Lekarze sprawdzą, czy podejmie oddech, utrzyma tętno i ciśnienie oraz wszystkie narządy zadziałają prawidłowo i nie będzie potrzebował maszyn - poinformowała.

Cały czas trwa zbiórka na zawodnika. Partnerka Mądrego chce przeznaczyć pieniądze na rehabilitację 31-latka, która, jak jej powiedziano, może być bardzo kosztowna.

"Lekarze uprzedzają przed długa rehabilitacją, im lepsza tym większe szanse, że Denis bedzie samodzielny. I w przyszłości będziemy musieli zrobić rekonstrukcję kości czaszki Denisa, ponieważ część musiała zostać usunięta podczas operacji" - czytamy w opisie zbiórki.

Denis Mądry jest zawodnikiem kategorii półśredniej. Stoczył 24 profesjonalne pojedynki, z których 12 zakończyło się jego porażką.