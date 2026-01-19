Zapadła decyzja ws. hitowej walki Usyka. Tak mówi o wielkim rywalu

Ołeksandr Usyk po raz ostatni pojawił się w ringu 19 lipca 2025 roku. Na Wembley w piątej rundzie pokonał przez nokaut Daniela Dubois i ponownie zdobył tytuł niekwestionowanego mistrza świata w wadze ciężkiej. Od razu po tym pojedynku pojawiły się sugestie, że Ukrainiec powinien dopełnić trylogii z Tysonem Futy'm, którego dwukrotnie pokonał w 2024 roku. Zawodnik z Symferopolu kilka dni temu nie wykluczył takiej możliwości, ale dość szybko dodał, że na razie ma inne plany.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilder myślał, że zabił Szpilkę. Wszyscy przeżyli chwile grozy

Ołesandr Usyk chce Deontaya Wildera

Usyk ma na rozkładzie Anthony'ego Joshuę oraz Tysona Fury'ego. I to po dwa razy. Nigdy nie doszło natomiast do starcia z innym z największych pięściarzy ostatnich lat. Mowa o Deontayu Wilderze.

- Po pierwsze, chciałbym teraz boksować w Ameryce. Po drugie, Wilder był na szczycie wagi ciężkiej przez ostatnie dziesięć lat. Była wielka trójka, czyli Fury, Joshua i właśnie Wilder. Fury'ego i Joshuę pokonałem już po dwa razy, został mi więc z tej wielkiej trójki tylko jeden niepokonany - powiedział Ukrainiec w rozmowie z rtfight.com.

Wilder był mistrzem świata WBC w wadze ciężkiej w latach 2015-2020. Tytuł stracił po porażce w drugim starciu z Tysonem Fury'm.

WBC daje "zielone światło"

Jeszcze przed deklaracją Usyka głos w sprawie najbliższego potencjalnego rywala Ukraińca zabrał prezes WBC Mauricio Sulaiman. Meksykanin pozytywnie zaopiniował starcie z Amerykaninem, obecnie dopiero 40. w rankingu.

- Pan Usyk zwrócił się do nas z prośbą o dobrowolną obronę tytułu i dostał zgodę. Czekamy na szczegóły jego nadchodzącej walki. Deontay Wilder przez ponad pięć lat był naszym mistrzem, potrafi bardzo mocno uderzyć, jest klasyfikowany w naszym rankingu, więc absolutnie ma prawo i może walczyć z Usykiem w jego dobrowolnej obronie tytułu - powiedział Sulaiman (cytat za football24.ua).