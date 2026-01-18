13 sekund i koniec. Absolutna farsa w walce o pas mistrzowski

Viktor Faust Vykhryst (17-1, 11 KOs) walczył o pas mistrzowski WBO Inter-Continental w Niemczech, na stadionie GP Joule Arena we Flensburgu. Ukraiński zawodnik wagi ciężkiej mierzył się o tytuł z Macedończykiem Todorce Cwietkowem (14-4, 11 KO).

Tuż po rozpoczęciu walki rywal Ukraińca dostał mocny cios, zgiął się w pas i od razu był liczony. "Ukrainiec natychmiast ruszył do przodu, zajął centralną pozycję i zaczął kontrolować dystans prostym. Pierwszym celnym ciosem w korpus zmusił przeciwnika do ułożenia się w narożniku ringu i upadku na matę zaledwie 13 sekund po gongu startowym. Sędzia podszedł do Cwietkowa i zapytał, czy jest gotowy do kontynuowania walki. Macedończyk dał jasno do zrozumienia, że nie może walczyć, po czym zwycięstwo Vykhrista zostało odnotowane przez techniczny nokaut. Część kibiców wygwidało Cwietkowa" - czytamy na portalu obozrevatel.com.

Taki przebieg walki nie może dziwić, jeśli sprawdzimy bilans walk 34-letniego Cwetkowa. Macedończyk przegrał trzy z ostatnich pięciu pojedynków, a wygrywał w tym okresie wyłącznie z zawodnikami, którzy na koncie mieli same porażki lub pojedyncze wygrane i liczne przegrane. Bilans poprzednich walk Cwetkowa także mówi sam za siebie - wygrywał on z bokserami, których zadaniem było dostarczanie innym zawodnikom punktów do rankingu i bilansu. Mierzył się z rywalami, którzy mieli na koncie np. 1 wygraną i 11 porażek lub 2 wygrane i 14 porażek.

Vykhryst stoczył w karierze 14 walk, z których 13 zakończyło się jego wygraną. Przegrał tylko z Kubańczykiem Lenierem Pero, a ośmiokrotnie rozstrzygał pojedynki nokautując rywali.

Od debiutanckiej, zawodowej walki najczęśniej wystepuje w Niemczech, na Ukrainie i w USA.