Ciężki nokaut na Polaku. Opuszczał ring na noszach. Trafił do szpitala

Denis Mądry w listopadzie przerwał serię nieudanych występów i po trzech porażkach z rzędu znalazł wreszcie sposób na przeciwnika. We Wrocławiu pokonał Arkadiusza Zająca. W sobotę stanął do walki z Igorem Prygą, który do tej pory budował swój rekord na przeciętnych rywalach. W Dzierżonowie pokazał się jednak z bardzo dobrej strony i posłał na deski 31-letniego oponenta. Dla Mądrego skończyło się to koszmarnie.

Mądry vs Pryga: Ciężki nokaut w Dzierżonowie

Pryga od początku miał przewagę i tylko w trzeciej rundzie dał się zepchnąć do defensywy. Prezentował się bardzo solidnie, był czujny i skutecznie kontrował. W szóstej odsłonie prawym krzyżowym posłał Mądrego na deski i chocaż ten jeszcze się podniósł, za chwilę dostał dwa ciosy przez gardę i ponownie upadł. Sędzia Arkadiusz Małek nie pozwolił na wznowienie pojedynku.

Mądry wyglądał na oszołomionego. Stał oparty o liny, z gardą, ale nie było z nim większego kontaktu. W końcu pojawili się przy nim trenerzy i medycy, jednak to był dopiero początek kłopotów 31-letniego pięściarza.

"Fatalnie zakończyła się walka Denisa Mądrego (11-12-1, 6 KO) na sobotniej gali KnockOut Boxing Night 43 w Dzierżoniowie. 31-latek przegrał w szóstej rundzie z Igorem Prygą (10-1, 3 KO), a halę opuścił na noszach" - oznajmił w mediach społecznościowych Piotr Jagiełło z TVP Sport.

"Trzymajcie kciuku za Denisa Mądrego. Z hali karetką trafił prosto do szpitala. Boks to nie jest zwykły sport. Dobra reakcja sędziego, szybka reakcja sztabu medycznego, wszystko książkowo, ale pewnych rzeczy przewidzieć się nie da" - dodał Michał Koper, który opublikował też krótkie nagranie zza ringu.

Mądry w szpitalu. Jest komunikat

Pod koniec wydarzenia nowe wieści ws. stanu zdrowia Mądrego przekazała Sylwia Dekiert. - Jeszcze na koniec informacja od organizatorów. Denis Mądry, który został ciężko znokautowany, przebywa obecnie w szpitalu w Wałbrzychu. Miejmy nadzieję, że jego stan szybko się ustabilizuje i szybko wróci do zdrowia - powiedziała dziennikarka TVP Sport (cytat za Interią).