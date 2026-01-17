Tragedia polskiego mistrza. Nie żyje jego żona. Była w 29. tygodniu ciąży

Aleksiej Sewostjanow pochodzi z Kazachstanu, lecz od kilku lat posiada obywatelstwo polskie, wobec czego reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. 34-latek jest mistrzem Polski w boksie olimpijskim, zdobywcą Złotych Rękawic USA oraz triumfatorem World Boxing Cup z 2025 roku w kategorii do 90 kilogramów (Turniej Felixa Stamma). Pięściarz w ubiegłym roku podczas zawodów Pucharu Świata ogłosił, iż jego wielkim marzeniem jest start na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku w biało-czerwonych barwach.

Tragiczna śmierć żony boksera

W piątek 16 stycznia świat obiegły fatalne wiadomości. Pięściarka Aleksandra Sidorenko poinformowała we wpisie na jednym z portali społecznościowych o nagłej śmierci żony boksera. Tragizmu sytuacji dodaje fakt, iż Sofia (takie imię nosiła kobieta) była w 29. tygodniu ciąży. Małżeństwo wychowywało już 12-letnią córkę Alinę. Z informacji podanych przez Sidorenko wynika, iż lekarzom udało się uratować życie noworodka - dziewczynki, która w momencie przedwczesnego przyjścia na świat ważyła zaledwie 1250 gramów. Na cześć tragicznie zmarłej mamy, której dziewczynka nie będzie mogła nigdy poznać, ma nosić jej imię.

"Aleks zadzwonił do mnie rano, że nie będzie go na treningu, bo jedzie z żoną do szpitala, po południu dostałam wiadomość, że "potrzebuje kilku dni" bo żona umarła" - czytamy we wpisie 39-letniej sportsmenki.

Przyczyną śmierci kobiety miał być atak serca. "Nagle tracisz NAJBLIŻSZĄ osobę! Atak serca odebrał Aleksowi żonę, a Alinie i Sofii mamę. Sofia została uratowana i w ostatniej chwili przyszła na świat, w 29. tygodniu ciąży. Nigdy nie pozna dotyku mamy" - kontynuowała zawodniczka w poście na portalu "Instagram". W nim również poinformowała, iż dla sportowca oraz jego dzieci została założona specjalna zbiórka pieniędzy.

Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia w komentarzach zamieściło wiele osób. Wśród nich pojawiła się m.in. znana aktorka, Aleksandra Popławska. "O mój Boże brak słów. Dużo siły dla Alexa i jego najbliższych" - napisała.

Gala boksu ze wsparciem dla boksera

Aleksandra Sidorenko dodała także, iż 12 marca wystąpi na Gali Charytatywnej w Warszawie, gdzie stoczy pojedynek z Laurą Grzyb, aktualną mistrzynią Europy. Cały dochód z imprezy pragnie przeznaczyć na pomoc dla Sewostjanowa oraz jego bliskich.

"Planowałam już kończyć z ringiem, ale bardzo chcę pomóc Aleksowi, dlatego biorę udział w Gali Charytatywnej 12 marca w Warszawie. Będę walczyć z Aktualną Mistrzynią Europy Laurą Grzyb. Wszystkie środki z mojej walki zostaną przekazane na pomoc tej rodzinie" - zakończyła.