Ekspert wydał wyrok. Ten pięściarz zagrozi Usykowi. "Szczytowa forma"

Nie milkną echa walki Agita Kabayela z naszym Damianem Knybą w walce o tymczasowy pas mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Tym razem niemieckiego zwycięzcę tego pojedynku wziął pod lupę ekspert ze znanego portalu BoxingNews24. Czy pogromca Knyby może już niedługo stanąć do pojedynku z samym Ołeksandrem Usykiem?
Ołeksandr Usyk
Według wielu obserwatorów starcia w Oberhausen, walka Damiana Knyby (17-1,11 KO) została zbyt szybko przerwana przez sędziego. Zdaniem innych, kontynuowanie pojedynku niczego by nie zmieniło, bo Agit Kabayel (27-0, 19 KO) od drugiej rundy zaczął się rozkręcać i kwestią czasu była jego wygrana z Polakiem. A co o Kabayelu sądzi Geoffrey Ciani z portalu BoxingNews24? 

"Wydaje się być w szczytowej formie"

To była pierwsza porażka Knyby na zawodowym ringu. Trzeba jednak przyznać, że Polak nigdy wcześniej nie boksował z kimś tak mocnym, jak Kabayel. Dość powiedzieć, że Niemiec ostatnie sześć walk kończył nokautem, a za rywali miał takich pięściarzy jak m.in. Frank Sanchez, Arslanbek Machmudow czy Zhang Zhilei. Zwłaszcza zwycięstwo z tym ostatnim w lutym 2025 roku w Rijadzie zrobiło ogromne wrażenie. I w związku z tym coraz głośniej mówiło się o możliwej walce Kabayela z samym Ołeksandrem Usykiem. Ba, nadal się o tym mówi i pisze. 

"W wieku 33 lat Kabayel wydaje się być w szczytowej formie. Stosuje stałą presję, dobrze blokuje i jest zdyscyplinowany. Jego styl pasuje do dłuższych i wolniejszych współczesnych walk wagi ciężkiej, choć istnieją wątpliwości, jak poradziłby sobie ze świetnymi technikami, takimi jak Usyk" - czytamy na portalu BoxingNews24. 

Ciani w dalszej części swojej wypowiedzi jeszcze mocniej zastanawia się nad fenomenem pogromcy Knyby. "Na razie Kabayel wciąż nabiera rozpędu, ale pozostają wątpliwości, czy ta niepokonana seria odzwierciedla jego gotowość na pojedynek na światowym poziomie, czy też tylko jego dobrą formę regionalną. Oczekuje się, że kolejna walka w jego kalendarzu sprawdzi tę różnicę" - zaznacza Ciani. 

Na jakieś 98 proc. kolejnym starciem Kabayela nie będzie wymarzony pojedynek z Usykiem. Pod koniec grudnia 2025 roku menadżer Ukraińca Egis Klimas powiedział, że walka o trzy pasy wagi ciężkiej między Usykiem a Deontayem Wilderem odbędzie się na przełomie kwietnia i maja w Las Vegas lub w Los Angeles. Kabayel będzie więc musiał poczekać. 

